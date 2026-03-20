UŽIVO
UŽIVO Počela je Večernjakova ruža!
FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu
Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'
Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'
(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža
Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine
Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'
ZAVRŠILO BEZ POBJEDNIKA

Bournemouth i Manchester United remizirali u trileru, pao i crveni karton

Premier League - AFC Bournemouth v Manchester United
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
20.03.2026.
u 23:30

Nogometaši Bournemoutha i Manchester Uniteda u susretu su 31. kola engleskog prvenstva igrali 2-2.

Sva četiri gola pala su u drugom poluvremenu, gosti su vodili 1-0 i 2-1 golom Brune Fernandesa (61-11m) i autogolom Hilla (71), ali domaći su uspijevali poravnati preko Christiea (67) i El Kroupija (81-11m).

Treći Manchester United sada ima 55 bodova, četiri više od četvrte Aston Ville, a šet manje uz utakmicu više od drugog Manchester Cityja, dok je Bournemouth 10. sa 42 boda. Vodi Arsenal sa 70 bodova.

