Michael Jordan ovom izjavom izaziva kontroverzu i rasprave već osam godina

Michael Jordan najbolji je košarkaš svijeta prema mišljenju mnogih aktivnih i bivših košarkaša, navijača, predstavnika medija, trenera, analitičara... I zato podosta pažnje izaziva sve što radi, posebno ako se tiče košarke.

Rijetko se upušta u rasprave o tome tko je bolji, tko je najbolji i koga bi mogao ili ne bi mogao pobijediti. Previše je tu "što bi bilo kad bi bilo" za njegov ukus.

Foto: Nuccio DiNuzzo/Newscom/PIXSELL Michael Jordan after Bulls practice in Miami in 1997. (Nuccio DiNuzzo/Chicago Tribune/TNS) Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Ali, kompetitivan kakav jest, nekad se znao "zaigrati".

- Jednom prilikom sjedimo na večeri i kaže mi "Moja verzija iz 1991. bi te uništila!" Rekao sam mu, Mike, smiri se, jedi večeru - uz osmijeh je prije desetak godina ispričao pokojni Kobe Bryant.

A sad, cijeli svijet će opet imati priliku raspravljati o Jordanovom izboru najbolje petorke svih vremena, na koju je podsjetio ESPN.

- Magic Johnson, Scottie Pippen, James Worthy, Hakeem Olajuwon i ja - izbor je jednog od najvećih, ako ne i najvećeg, svih vremena.

Naravno, otkako je 2013. to prvi put iznio traju rasprave da je pristran jer se odlučio za košarkaše protiv kojih je igrao, odnosno, s kojima je igrao. U ovaj čarobni izbor nije uspio ući Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James i mnogi drugi velikani ove i era prije Jordana...

