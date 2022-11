UŽIVO Čvrsta igra, ali bez prilika: Tuku se i Argentinci i Meksikanci (0:0)

Osim nogometaša, zagrijavaju se i navijači. U Kataru je podrška Argentinaca ogromna i bit će veselo na tribinama zasigurno, ali nadamo se i na terenu jer svjedočili smo posljednjih nekoliko dana prilično dosadnim utakmicama, nadamo se da ovo neće biti jedna od tih.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina fans inside the stadium before the match REUTERS/Pedro Nunes Photo: PEDRO NUNES/REUTERS

Messi i društvo krenut će na zagrijavanje uskoro.