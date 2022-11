Novi rekord: Messi postao najmlađi i najstariji kojemu je to na SP-u uspjelo

Nogometaši Argentine slavili su večeras u susretu drugog kola Svjetskog prvenstva svoje skupine protiv Meksika (2:0). Tako su popravili dojam nakon poraza od Saudijske Arabije (2:1), a pao je i jedan rekord.

Naravno, u strijelce se upisao jedan od najboljih nogometaša svijeta Leo Messi, koji je zabio prvi gol, ali i asistirao. Tako je sada i najmlađi (18 godina i 357 dana protiv Srbije) i najstariji (35 godina i 155 dana) igrač koji je postigao i namjestio barem po jedan pogodak na jednoj utakmici SP-a.

1 - Lionel Messi is now both the youngest (18y 357d vs Serbia in 2006) and the oldest (35y 155d vs Mexico today) player to both score and assist in a single World Cup game since the start of the 1966 tournament. Longevity. pic.twitter.com/e6Ak6fmI8l