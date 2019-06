Međugorje opet može slaviti, stiže i peti Grand Slam naslov

Uza svakakva čuda koja se događaju u Međugorju, ovo tenisko je jedno od većih. U mjesto u Hercegovini koje jedva da ima oko 4000 žitelja stiže i peti Grand Slam naslov.

Nakon Marina Čilića, koji je u juniorskoj konkurenciji osvojio Roland Garros (2005.) a u seniorskoj US Open (2014.), sad se na posao bacio njegov kum i susjed Ivan Dodig (obojica stanuju u istoj ulici - Krstinama).

Najprije je 2015. osvojio Roland Garros u konkurenciji muških parova, a potom je dvije godine zaredom (2018. i 2019.) isti Grand Slam turnir osvajao i u konkurenciji mješovitih parova. I oba puta s istom partnericom - 29-godišnjom Tajvankom Latishom Chan.

Njih dvoje su u hrvatskom finalu, svojevrsnoj reprizi lanjskog, pobijedili Matu Pavića i Kanađanku Gabrielu Dabrowski, druge nositelje, sa 6:1, 7:6 (5), nakon 80 minuta igre.

Lani je bilo puno gušće - 6:1, 6:7 (5), 10:8. Dodig i Chan podijelit će 122.000 eura, Pavić i Gabrowski 61.000.

I tako, Međugorci kao da su se pretplatili na Roland Garros. Od spomenutih pet Grand Slam trofeja čak četiri su osvojena na pariškoj crvenoj zemlji.

Sada se vidi da je 34-godišnji Dodig napravio pun pogodak kad je u miksu Indijku Saniu Mirzu, s kojom je odigrao dva Grand Slam finala (Roland Garros 2016. i Australian Open 2017.), zamijenio tri godine mlađom Tajvankom Latishom Chan. Izgledaju usklađeno, kao Dodig i Melo nekad.

Ne događa se tako često da se u polufinalu konkurencije tenisača nađu prva četvorica nositelja. Ovaj put se to dogodilo i organizatori Roland Garrosa mogu biti zadovoljni.

A rasplet je počeo u petak: u prvom polufinalu, u jednome od najvećih rivalstava današnjice, i to ne samo u tenisu nego i u sportu općenito, u tom teniskom klasiku, Rafael Nadal (2. nositelj) pobijedio je Rogera Federera (3.) sa 6:3, 6:4, 6:2.

Za razliku od muškog, čini se da je u ženskom tenisu došlo do smjene generacija. U subotnjem finalu igrat će 19-godišnja Čehinja Marketa Vondroušova i 23-godišnja Australka Ashleigh Barty. Čehinja je sa 7:5, 7:6 (2) nadjačala Britanku Johannu Kontu, dok je Australka bila bolja od još jedne tinejdžerice, 17-godišnje Amerikanke ruskog podrijetla, Amande Anisimove sa 6:7 (4), 6:3, 6:3.

Barty je osma nositeljica i bila je favoritkinja protiv mlade Amerikanke, ali do pobjede nije došla ni lako ni jednosmjerno. Dapače, u prvom se setu dogodila jedna pomalo bizarna situacija: Australka je povela s 5:0 i imala je dvije set-lopte. No, Amerikanka je uspjela preokrenuti i dobiti taj set u 13. igri.

Činilo se da će to slomiti Barty, često se to događa, no dogodilo se suprotno. Australka je je u preostala dva seta projurila i stigla do finala. Barty je već osigurala treće mjesto na WTA listi (+5), dok je Vondroušova, koja je u četvrtfinalu eliminirala našu Petru Martić, napravila nevjerojatan skok - s 38. doći će na 16. mjesto.