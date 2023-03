Mazalin: Sezonu ćemo izgurati do kraja, štrajka više ne bi trebalo biti

Devetu Ciboninu pobjedu u ABA ligi Lovro Mazalin obilježio je s 32 koša i 13 skokova te je tako postao treći hrvatski igrač ove sezone koji je proglašen igračem kola. Igrač Zadra Luka Božić bio je to čak triput, a igrač Splita Dominik Mavra jedanput.

- Po broju koševa, ovo mi je rekord u ABA ligi, statistički najbolja utakmica u tom natjecanju. A prvi put sam i igrač kola - rekao je Mazalin, kojeg valja pohvaliti i za učinak večer prije.

Naime, u još jednoj Ciboninoj pobjedi u produžetku (96:93 nad Cedevitom Junior), s 19 koševa, 11 skokova i šest asistencija, Lovro Mazalin je također bio Cibonin najkorisniji igrač, ali taj put zajedno s bekom i šuterom Svenom Smajlagićem (25 koševa, 8 skokova).

U samo 22 sata izboriti dvije pobjede u produžetku zaslužuje pljesak igračima i stožeru. Odakle su to vukovi crpli energiju za još težu utakmicu protiv suparnika sa pet stranaca (četiri Amerikanca i Nigerijac)?

- Nakon utakmice s cedevitašima jedino što smo mogli bilo je dobro se naspavati. Tijekom utakmice štedjeli smo energiju igrajući zonsku obranu, a na poluvremenu nam je, vidjevši da možemo pobijediti, trener Sesar kazao da izdržimo još 20 minuta i da ćemo dobiti slobodan dan. I tako je i bilo.

U tako kratkom vremenu pobijediti u dvije utakmice u produžetku govori i o visokoj motiviranosti.

- Bili smo iznimno motivirani, dajemo sve od sebe na svakom treningu.

Kako su on i suigrači, uz poznate probleme s kašnjenjem plaća, tako motivirani kao da ih plaćaju dva mjeseca unaprijed?

- Nakon što smo odlučili sezonu izgurati do kraja, odnosno da nećemo štrajkati, nismo pod pritiskom i ne postavljaju pred nas velika očekivanja. A kada niste pod pritiskom, bolje igrate, a nama se to i dogodilo.

Koliko svom MVP-ju klub duguje plaća?

- Ne bih iznosio brojke, no kasni dosta.

Još u početnom dijelu sezone igračima je rečeno da mogu otići dobiju li dobru ponudu, i to je nedavno iskoristio jedino Marko Baković koji je otišao u španjolsku drugu ligu.

- Klupski čelnici su nam to rekli više puta a Marko je doista dobio dobru ponudu.

Je li tijekom sezone ikad pomislio da možda dolazak u Cibonu, klub s financijskim problemima, i nije bio najpametniji potez?

- Uh, teško je to pitanje. Kada sam dolazio znao sam da neće biti bajno i na to sam se psihički pripremio, a ne bih komentirao jesam li se iznenadio i više no što sam bio spreman. Najnormalnije je da mi razmišljamo o svojem novcu jer smo svaki euro zaradili i nitko od nas ne traži više od onoga što stoji u ugovoru. A ugovori nam nisu astronomski kako se priča jer je klupski proračun jedan od najslabijih dosad. Unatoč svemu, vidim svjetlo na kraju tunela.

A to svjetlo čini i izlog kakav je ABA liga.

- Držim da je to korak naprijed u karijeri, pogotovo za one koji u toj ligi prije nisu igrali. Ona je i dalje cijenjena i praćena, a koliko je sve to dobro najbolje će pokazati ovo ljeto, vrijeme kada se formiraju ponude.

Cibonin pomoćni trener Bariša Krasić etiketirao je Mazalina polivalentnim igračem koji igra i leđima i licem okrenut košu a osobito je dobar u tranziciji kada, nakon skoka, sam povuče loptu u kontru.

- To mi je odmalena najveća vrlina. Kada sam u tranzicijskom naletu teško me tko može zaustaviti bez prekršaja.

Lovro je kao kadet i junior bio vanjski igrač, a sada je krilni centar.

- Kako sam s godinama stasao, mislim da sam se na toj poziciji i tjelesno pronašao. U ABA ligi sam jači ili brži od većine igrača na toj poziciji. A to što sam prije igrao vanjskog daje mi dodatnu vrijednost jer mogu prenijeti loptu, dodati suigraču za koš, igrati licem okrenut košu.

Mazalin je bio Cibonin kadet, a seniorsku karijeru započeo je u Cedeviti, nakon koje se kalio u Zadru i Zaragozi te potom napravio korak unatrag, da bi došao do ova dva naprijed, pa je igrao za sarajevske Sparse i dvije sezone u Gorici te jednu u francuskom drugoligašu Poitiersu.

- Jako mi je važno da mi trener Josip Sesar vjeruje. On će istrpjeti pokoju moju pogrešku da bi dobio dvije-tri dobre stvari, a to igraču daje samopouzdanje. Sesar od svih nas izvlači ono najbolje, a jedna je od bitnih odrednica dobrog da istanke vrline i sakrije mane igrača - kaže Mazalin koji dosad nije igrao za reprezentaciju.

- Bio sam na širem popisu, ali nikad na pripremama. Nadam se da bih mogao zaigrati ovo ljeto, no to neće ovisiti samo o meni. Bit ću spreman odazvati se.