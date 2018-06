Mayländer: Volio bih na svakoj utrci voziti samo počasni krug

Dok svi gledaju bolide i njihove vozače kako voze stazama, jedan automobil je najmanje poželjan na svakoj utrci, za jednog vozača svi navijaju da na stazu ne uđe. Sigurnosni automobil ove je sezone često vozio stazama, a tek je početak Svjetskog prvenstva formule 1. Vozi ga Nijemac Bernd Mayländer kojemu je FIA od 2000. godine povjerila tu zadaću.

Safety car koristi se od 1973.

Bivši automobilist već godinama radi taj posao i zna kako zadržati tempo tijekom sigurnosnog perioda. Mayländer je započeo karijeru potkraj osamdesetih u kartingu. Kasnije je napredovao do Formule Ford, Porsche Carrera Cupa, FIA GT prvenstva i njemačke DTM Touring Car serije, a sada na svakoj utrci vozi, od ove sezone novi, Mercedes-Benz AMG GT R. Naime, Mercedes isporučuje Formuli 1 sigurnosne automobile još od 1996. godine i ovo je 23. model, ujedno i najjači i najbrži. Automobil je to koji mora održavati određenu minimalnu brzinu kako se gume i kočnice F1 bolida ne bi previše ohladile, ali i da se motori ne bi pregrijali. S novim Mercedesom koji dostiže brzinu od 318 km/h, uz ubrzanje do 100 km/h za 3.6 sekundi, to se ne bi trebalo dogoditi.

Sigurnosni automobili u utrkama Formule 1 počeli su se koristiti 1973. godine na kanadskom Grand-prixu. Međutim, FIA je postavila jasne smjernice za njihovu ulogu tek 1992. godine. Zadaća “safety cara” je jasna.

– Ako su natjecatelji ili službenici u neposrednoj fizičkoj opasnosti, ali okolnosti nisu takve da zahtijevaju zaustavljanje utrke, na primjer nakon nesreće ili u teškim kišnim uvjetima, ulazim ja. Zauzimam svoj položaj na stazi i vodim bolide stazom smanjenom brzinom sve dok ne prođe opasna situacija – pojasnio je u jednom intervjuu Mayländer svoju ulogu na utrkama te potom otkrio i taktiku vozača.

– U pravilu momčadi koriste sigurnosnu fazu za nepredviđeno zaustavljanje jer to uključuje znatno manji gubitak vremena nego da se odluče zaustavljati kada je utrka u punoj brzini. Ako momčad uspije dovesti vozača u boks točno u pravo vrijeme, to može rezultirati ključnom prednošću.

Često utrka završi i bez intervencije sigurnosnog automobila, ali on mora napraviti krug stazom.

Obajveštava sve na stazi

– Završi li utrka a da nema potrebe za ulaskom sigurnosnog automobila na stazu, čekam posljednji bolid u utrci i slijedim ga. Time obavještavam da iza mene ne dolaze drugi bolidi i da svi radnici i oni koji rade na utrci mogu sigurno ući na stazu – rekao je Nijemac i pojasnio da sigurnosni automobil zapravo ide relativno brzo.

–Sigurnosni automobil često se čini sporijim nego što jest, ali obično nastojim voziti u granicama normalnog tijekom ulaska na stazu. To znači da u Monzi, na primjer, na glavnoj ravnici vozim do 280 km/h. Samo pogledajte brojke: bolid Formule 1 u prosjeku je 35-45 sekundi brži sa svakim krugom koji završi, ovisno o duljini staze. To znači da Formula 1 može prestići sigurnosni automobil svaka tri kruga. Prilično je nevjerojatno koliko se dobro sigurnosni automobil drži na stazi u usporedbi s Formulom 1 – zaključio je Mayländer koji na utrke svaki put ide sa željom da vozi samo onaj posljednji krug.