Nude smještaj, hranu i plaću do 2200 eura, ali nitko ne želi raditi: 'Svake godine je sve gore'

Talijanski ugostiteljski sektor bori se s dugotrajnim manjkom radne snage, a situacija u elitnom zimovalištu Madonna di Campiglio zoran je primjer te krize. Andrea Alfieri, glavni kuhar hotela Majestic, ponovno je potaknuo raspravu o kroničnom deficitu osoblja koji pogađa hotele i restorane diljem zemlje, čak i kada su ponuđeni uvjeti znatno iznad prosjeka.

Iako su oglašene plaće od 1600 do 2200 eura, uz osiguran smještaj, hranu i fiksno osmosatno radno vrijeme, interes kandidata gotovo ne postoji. U razgovoru za Corriere della Sera, Alfieri je naglasio kako ovaj problem više nije ograničen na pojedine regije, već je postao nacionalni izazov.

Odmah nakon blagdana, 7. siječnja, Alfieri je putem Instagrama potražio nove članove tima za kuhinju ovog prestižnog hotela s četiri zvjezdice. Ponuda je uključivala rad u vrhunskom restoranu, stabilna primanja, redovite smjene te smještaj i obroke u sklopu objekta. Unatoč atraktivnim uvjetima, odaziv je bio poražavajući. „Ovo nije novost; još dok sam radio u Milanu, potraga za radnicima bila je teška, a svake je godine sve gore. Problem je prerastao lokalne okvire i zahvatio cijelu Italiju“, izjavio je Alfieri.

Struktura plaća u hotelu Majestic vrlo je jasna: pomoćni kuhari zarađuju između 1600 i 1700 eura, dok šefovi kuhinja i voditelji smjena primaju od 1900 do 2200 eura mjesečno. Uz to, osoblju su na raspolaganju moderne i potpuno opremljene dvokrevetne sobe u neposrednoj blizini hotela.

„Iako to nisu luksuzni apartmani, riječ je o novim, čistim i ugodnim prostorima. Maksimalno se trudimo osigurati kvalitetne uvjete“, ističe Alfieri, no dodaje kako ni to nije dovoljno za privlačenje radnika. Prema njegovu mišljenju, srž problema je u promjeni prioriteta kod mlađih generacija. Rad u ugostiteljstvu zahtijeva angažman vikendima i praznicima, što je mladima danas sve manje prihvatljivo.

„Ovo su zahtjevni poslovi. U mojim počecima, rad neradnim danima bio je sastavni dio profesije, no današnja mladež teži drugačijem životnom balansu“, objašnjava Alfieri. Napominje kako većina odustaje upravo zbog radnog rasporeda, a ne zbog financijskih uvjeta. Kriza zapošljavanja u ovom sektoru nije nova, ali se dramatično produbila – procjene talijanskog udruženja restorana sugeriraju da bi do kraja 2026. godine moglo nedostajati više od 250.000 radnika.

Uzroci su brojni: od želje za fleksibilnošću i radom od kuće do okretanja digitalnim zanimanjima i manjka interesa za sezonske poslove, uz snažnu konkurenciju sektora koji nude predvidljivije radno vrijeme. Alfieri zaključuje kako se promijenila i sama percepcija struke: „Danas ni bogat životopis ni iskustvo u prestižnim destinacijama poput Milana ili Courmayeura više nemaju istu težinu. Vremena su se nepovratno promijenila.“

Talijanski hotelijeri upozoravaju da su bez korjenitih promjena – poput još boljih ugovora i veće fleksibilnosti – izgledi za oporavak sektora slabi. Za sada, unatoč sigurnoj plaći i osiguranom krovu nad glavom, profesionalna kuhinja sve rjeđe privlači mlade na početku karijere.