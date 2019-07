Mateo Kovačić postao prvi hrvatski igrač težak čak sto milijuna eura!

Mateo Kovačić u ponedjeljak je i službeno postao prvi hrvatski nogometaš od sto milijuna eura! To je spektakularan ishod transfera našega 25-godišnjega reprezentativca iz Real Madrida u Chelsea, čijim je zaključenjem engleski klub uspio preduhitriti Fifinu zabranu transfera, a Mateu priskrbiti status hrvatskoga transfernog rekordera.

Vijest su na svojim profilima na Twitteru potvrdila oba kluba, madridski i londonski, a mediji nagađaju da je Chelsea Realu isplatio nešto više od 40 milijuna eura.

.@Mateo_Kova23 is here to stay! 🙌