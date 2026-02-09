Naši Portali
OKUPIO VATRENE

Izbornik Dalić organizirao večeru za hrvatske reprezentativce u Italiji, ali dvojica nisu došla

Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening na Rujevici
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
09.02.2026.
u 08:18

Dalić je u Italiji boravio s pomoćnikom Vedranom Ćorlukom te kondicijskim trenerima Lukom Milanovićem i Marinom Dadićem, a zajedno su pogledali četiri utakmice talijanskog prvenstva kako bi provjerili formu vatrenih

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić s članovima stručnog stožera iskoristio je prošli vikend za posjet hrvatskim reprezentativcima koji nastupaju u talijanskoj Serie A. Organizirana je zajednička večera, a fotografija s druženja izazvala je i duhovitu reakciju legende vatrenih, Ivana Perišića.

Dalić je u Italiji boravio s pomoćnikom Vedranom Ćorlukom te kondicijskim trenerima Lukom Milanovićem i Marinom Dadićem, a zajedno su pogledali četiri utakmice talijanskog prvenstva kako bi provjerili formu vatrenih. Na zajedničkoj večeri okupili su se Nikola Moro, Nikola Vlašić, Ivan Smolčić, Martin Baturina, Marin Pongračić, Luka Modrić i Domagoj Bradarić. 

Druženju se zbog klupskih obveza nisu mogli pridružiti Petar Sučić i Mario Pašalić jer su imali utakmice za Inter i Atalantu, a planirano je da se Dalić s njima sastane tijekom ponedjeljka. 

Hrvatski nogometni savez objavio je fotografiju s večere na društvenim mrežama, što je iskoristio Ivan Perišić te ostavio komentar: 'Kako živite! Lipo vas je vidit', rekao je, a onda u šali dodao: 'Mi smrdimo.'
