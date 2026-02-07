Naši Portali
U PANICI

Švicarci se raspisali da im HNS krade velikog talenta: Uskoro bi trebao nastupati za Hrvatsku!

SUI, Super League, FC Zuerich vs Grasshopper Club Zürich
EXPA/ Freshfocus/ Nico Ilic
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.02.2026.
u 10:34

Međutim, ne želi samo HNS mladog nogometaša, navodno su interes za njega pokazali Parma i Torino u kojem igraju dva Hrvata, Nikola Vlašić te odnedavno Sandro Kulenović

Švicarski mediji objavili su vrlo zanimljivu vijest vezanu uz Hrvatski nogometni savez, a sve neodoljivo podsjeća na slučaj Ivana Rakitića kada smo uspjeli ga privoljeti da nastupa za vatrene. Švicarci pišu da HNS radi na 'krađi' Davida Vujevića, 19-godišnjeg talentiranog stopera Zuricha.

Mladi Vujević ima švicarsko i hrvatsko državljanstvo te je jedan od najvećih švicarskih talenata generacije. Međutim, ne želi samo HNS mladog nogometaša, navodno su interes za njega pokazali Parma i Torino u kojem igraju dva Hrvata, Nikola Vlašić te odnedavno Sandro Kulenović.

Vujević od malih nogu sanja zaigrati u kockastom dresu, a iza sebe ima devet nastupa za Zurich u prvoj švicarskoj ligi. Švicarski nogometni savez ne namjerava lako odustati od Vujevića jer je svjestan da se radi o igraču koji ima veliki potencijal.

Prema njihovim medijima, pokušava ga zadržati u svojem sustavu, a uskoro bi mogao dobiti i poziv švicarskog izbornika. 

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija HNS Vatreni David Vujević

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Video sadržaj
7
IZBORNIK ZA VL

Zlatko Dalić: Dobro je da je Sigurdsson dignuo glas protiv nepravde. Mi smo mali i smetamo velikim silama

– Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući Fifin izbor za nogometaša godine, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak – bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurdssonu svaka čast, čestitam mu na tom istupu.

