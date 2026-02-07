Švicarci se raspisali da im HNS krade velikog talenta: Uskoro bi trebao nastupati za Hrvatsku!

Švicarski mediji objavili su vrlo zanimljivu vijest vezanu uz Hrvatski nogometni savez, a sve neodoljivo podsjeća na slučaj Ivana Rakitića kada smo uspjeli ga privoljeti da nastupa za vatrene. Švicarci pišu da HNS radi na 'krađi' Davida Vujevića, 19-godišnjeg talentiranog stopera Zuricha.

Mladi Vujević ima švicarsko i hrvatsko državljanstvo te je jedan od najvećih švicarskih talenata generacije. Međutim, ne želi samo HNS mladog nogometaša, navodno su interes za njega pokazali Parma i Torino u kojem igraju dva Hrvata, Nikola Vlašić te odnedavno Sandro Kulenović.

Vujević od malih nogu sanja zaigrati u kockastom dresu, a iza sebe ima devet nastupa za Zurich u prvoj švicarskoj ligi. Švicarski nogometni savez ne namjerava lako odustati od Vujevića jer je svjestan da se radi o igraču koji ima veliki potencijal.

Prema njihovim medijima, pokušava ga zadržati u svojem sustavu, a uskoro bi mogao dobiti i poziv švicarskog izbornika.