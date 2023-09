Mate Pavić: Čeka nas najteža skupina, jedan meč teži od drugoga

Hrvatski tenisači u srijedu (15 sati) će započeti svoj nastup u skupini D grupne faze završnog turnira Davis Cupa, a s druge strane mreže u splitskoj dvorani Gripe bit će prvi favorit ove skupine, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, predvođena Francesom Tiafoeom i Tommyjem Paulom u pojedinačnoj konkurenciji te parom koji čine prvi i peti s ATP ljestvice, Austin Krajicek i Rajeev Ram.

Izbornici sve do sat vremena prije meča mogu razmišljati koga će nominirati za dvoboj. Nekih velikih dvojbi u momčadi koju vodi Bob Bryan ne bi trebalo biti. Tiafoe i Paul, 11. i 13. na pojedinačnoj ATP ljestvici, trebali bi imati prednost pred Mackenziejem McDonaldom (ATP - 39.) koji je treća opcija za pojedinačne mečeve, a za osvajanje bodova u paru bit će zaduženi Krajicek i Ram.

Slična je situacija i u hrvatskoj reprezentaciji. Borna Gojo ima zajamčen status prvog igrača u pojedinačnoj konkurenciji, time i dvoboj protiv Francesa Tiafoea, a Ivan Dodig i Mate Pavić će činiti kombinaciju u paru koja je konkurentna bilo kojoj drugoj dvojici tenisača. Ostaje mala dvojba oko hrvatskog "broja 2" u singlu, iako je Dino Prižmić bio u originalnoj nominaciji Vedrana Martića, a Duje Ajduković je pozvan kao zamjena za ozlijeđenog Bornu Ćorića. No, kako se radi o dvojici debitanata u Davis Cupu, ne bi bilo čudno da se Martić odluči za nešto iskusnijeg od dvojice Splićana.

Hrvatska reprezentacija, gledano kroz povijest nastupa u Davis Cupu, protiv američkih tenisača ima nevjerojan učinak - pet pobjeda u pet međusobnih dvoboja. Goran Ivanišević i Ivan Ljubičić su 2003. u Maloj dvorani zagrebačkog Doma sportova donijeli bodove za pobjedu protiv Mardyja Fisha i Jamesa Blakea. Dvije godine poslije, Ljubičić i Mario Ančić su pobijedili američki "Dream Team" u predgrađu Los Angelesa, a slavili su protiv momčadi u kojoj su bili Andre Agassi, Andy Roddick te braća Bob i Mike Bryan. Bio je to početak puta ka ostvarenju hrvatskog sna - osvajanju velikog srebrnog pehara, što se te 2005. dogodilo pobjedom nad Slovačkom u Bratislavi.

Amerikanci su 2009. stigli u Poreč na četvrtfinalni meč. I opet Mardy Fish i James Blake otišli poraženi, a kreatori pobjede na zemljanoj podlozi u Žatiki bili su Marin Čilić i Ivo Karlović. Četvrti hrvatsko-američki obračun dogodio se 2016. u Portlandu. Amerikanci su nakon prvog dana imali 2-0, zahvaljujući pobjedama Jacka Socka nad Marinom Čilićem i Johna Isnera protiv Borne Ćorića. No, onda je uslijedio veliki preokret, kojeg su započeli Čilić i Ivan Dodig pobjedom u paru protiv braće Bryan, a dovršili u uzvratnim pojedinačnim mečevima Marin i Borna. Hrvatska je te godine stigla do finala u kojem je poražena od Argentine u Areni Zagreb, iako je imala 2-1 nakon prva dva dana, a u četvrtom meču Čilić protiv Del Potra imao 2-0 u setovima.

Posljednji sraz hrvatskih i američkih tenisača dogodio se u Zadru 2018. u posljednjem polufinalu Davis Cupa po nekadašnjem sustavu natjecanja. Borna Ćorić i Marin Čilić su donijeli Hrvatskoj vodstvo od 2-0 pobjedama protiv Stevea Johnsona i tadašnjeg debitanta Francesa Tiafoea, kojeg je Jim Courier gurnuo u vatru. Ivan Dodig i Mate Pavić su izgubili 'tie-break' petog seta nakon što su se vratili od 0-2 protiv Mikea Bryana i Ryana Harrisona. U nedjelju je Sam Querrey svladao Čilića, a u odlučujućem meču Ćorić u pet setova nadigrao Tiafoea i odveo hrvatsku u finale, u kojem su naši tenisači svladali Francuze u Lilleu i po drugi put osvojili Davis Cup.

U srijedu će biti ispisana još jedna stranica ovog suparništva. Ne podcjenjujući mogućnosti hrvatskih tenisača, Amerikanci možda nikada nisu bili veći favoriti uoči početka dvoboja. No, današnji format Davis Cupa ide na ruku momčadima koje su "na papiru" u podređenom položaju, a vrijednost boda u paru mnogo je veća od one iz nekadašnjeg sustava. Parovi sada mogu raditi razliku između pobjednika i poraženog, stoga je i veća odgovornost na Dodigu i Paviću, ako dobiju priliku zaigrati pri rezultatu 1-1. No, u ovakvoj skupini svaka pobjeda može biti presudna za konačan redoslijed i plasman u četvrtfinale, pa će bod u paru biti važan čak i u slučaju da Amerikanci nakon pojedinačnih mečeva već imaju zajamčenu pobjedu.

Postave koje će biti s jedne i druge strane, jamče vrhunski obračun.

"Istina je, poprilično je jaka grupa što se tiče parova, možda i najjača od sve četiri koje se igraju ovog tjedna. Jedan meč bit će teži od drugoga. Nadam se da će prednost domaćeg terena i publika biti naš adut te da će nam to pomoći u tri susreta", rekao je Mate Pavić, aktualni olimpijski pobjednik i nekadašnji "broj 1" u paru koji nakon prekida suradnje s Nikolom Mektićem još uvijek traži stalnog partnera za povratak u svjetski vrh, što se pozicije na ljestvici tiče.

Kad je u pitanju tradicija konačnih ishoda dvoboja između reprezentacija Hrvatske i SAD-a, zazivamo nastavak pobjedničkog niza naših tenisača. No, kad su u pitanju zajednički nastupi Dodiga i Pavića za reprezentaciju, želimo prekid trenda, jer ta kombinacija još nema pobjedu u Davis Cupu (0-4). Dokazano je da mogu biti uspješni, jer su zajedno osvajali naslove na ATP Touru (Hamburg, Chengdu) i igrali finala (dvaput na Zagreb Indoorsu, Hamburg). No, suparnici će biti najteži mogući.

"Čekaju nas prvi i peti igrač svijeta. Ram dolazi kao pobjednik US Opena, pun samopouzdanja, a Austin, Ivanov stalni partner, vodeći je na svijetu. Nadam se da će nam Ivan dati neku 'insajdersku' informaciju (o Krajicekovim manama, op.) i pokoji savjet, što nam može pomoći. Očekuje nas težak meč, ali svaki će biti bitan, jer se svaka pobjeda računa za prolaz.“

Krajicek i Ram su donijeli bod Amerikancima ove godine u kvalifikacijskom meču protiv Uzbekistana. Krajiceku je to bio debi u reprezentaciji, a Ram je s Jackom Sockom bio glavna opcija u paru 2021. i 2022. Što se uigranosti tiče, prednost bi trebala biti na strani hrvatskog para.

"Mislim da smo prvi put igrali zajedno 2011. Poznajemo se, mnogo puta smo igrali zajedno i jedan protiv drugoga. Nema potrebe za uigravanjem, što je dobro, trebamo izaći na teren i odraditi najbolje što znamo“, zaključio je Pavić.

Hrvatsku u Splitu još čekaju dvoboji protiv reprezentacije Finske (petak) i Nizozemske (nedjelja). Dvije najbolje reprezentacije s ovog turnira izborit će mjesto u četvrtfinalu, odnosno nokaut fazi završnog turnira, koja će kao i prošle godine biti odigrana u španjolskoj Malagi (21. - 26. studenoga).