Australac izjavama o Đokoviću dignuo Srbiju na noge: "Ne vidim način da se to dogodi"

Još je manje od tjedan dana ostalo do početka Australian Opena, prvog Grand Slam turnira u sezoni. Svijet tenisa već se okrenuo prema tom turniru, analiziraju se šanse svih tenisača, svi imaju nekog svog favorita.



Novak Đoković ove će godine napuniti 39 godina, ali u Srbiji vjeruju da je još uvijek na razini na kojoj može osvajati naslove na najvećim turnirima, pogotovo u Australiji koja mu najviše leži.



Đoković je, naime, rekorder po broju osvojenih naslova, od 24 Grand Slam titule, čak deset ih je osvojio tamo. To mu daje za pravo da se nada da će i ove godine biti najuspješniji, unatoč mladim lavovima koji su trenutačno bolji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.





Ipak, bivši australski tenisač Pat Cash ne daje mu previše šanse za osvajanje titula.



- Novak i dalje može igrati fenomenalno, smišlja rješenja za sve probleme koji će se pojaviti, i bit će zanimljivo vidjeli kako će proći na Australian Openu, započeo je Cash pa dodao:



- Može doći do polufinala, to vjerujem, ali onda će naići na problem. Ne vidim način na koji on može pobijediti Alcaraza i Sinnera. I to zaredom! I u mečevima na tri dobivena seta. Ne vjerujem da se to može dogoditi, a realnost je da će morati preko njih dvojice da dođe do naslova, zaključio je Cash.

Iako je samo bio realan, u Srbiji te izjave nisu najbolje dočekane, mnogi navijači smatraju da je podcjenjivački govorio o njihovu tenisaču.