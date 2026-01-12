Naši Portali
Uoči Australian Opena

Australac izjavama o Đokoviću dignuo Srbiju na noge: "Ne vidim način da se to dogodi"

FILE PHOTO: ATP 250 - Hellenic Championship
Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hrvoje Delač
12.01.2026.
u 12:41

Đoković je rekorder po broju naslova na Australian Openu, ima čak deset titula

Još je manje od tjedan dana ostalo do početka Australian Opena, prvog Grand Slam turnira u sezoni. Svijet tenisa već se okrenuo prema tom turniru, analiziraju se šanse svih tenisača, svi imaju nekog svog favorita.

Novak Đoković ove će godine napuniti 39 godina, ali u Srbiji vjeruju da je još uvijek na razini na kojoj može osvajati naslove na najvećim turnirima, pogotovo u Australiji koja mu najviše leži.

Đoković je, naime, rekorder po broju osvojenih naslova, od 24 Grand Slam titule, čak deset ih je osvojio tamo. To mu daje za pravo da se nada da će i ove godine biti najuspješniji, unatoč mladim lavovima koji su trenutačno bolji.



Ipak, bivši australski tenisač Pat Cash ne daje mu previše šanse za osvajanje titula.

- Novak i dalje može igrati fenomenalno, smišlja rješenja za sve probleme koji će se pojaviti, i bit će zanimljivo vidjeli kako će proći na Australian Openu, započeo je Cash pa dodao:

- Može doći do polufinala, to vjerujem, ali onda će naići na problem. Ne vidim način na koji on može pobijediti Alcaraza i Sinnera. I to zaredom! I u mečevima na tri dobivena seta. Ne vjerujem da se to može dogoditi, a realnost je da će morati preko njih dvojice da dođe do naslova, zaključio je Cash.

Iako je samo bio realan, u Srbiji te izjave nisu najbolje dočekane, mnogi navijači smatraju da je podcjenjivački govorio o njihovu tenisaču.
Ključne riječi
Australian Open Pat Cash Novak Đoković

Avatar Tombstone
Tombstone
13:45 12.01.2026.

Djoka nikada nije osvojio Grand Slam. Nikad niti nece. Grand Slam nije Turnir nego titula koji osvaja pobjednik sva 4 Major Turnira u kalemdarskoj godini.

Avatar majkarusija
majkarusija
13:12 12.01.2026.

Zadnje dvije godine je ATP stavio Đokovića pod doping nadzor. Samo su mu na OI progledali kroz prste. Dakle šanse su mu na AO malo veće nego moje koje su 0 %.

