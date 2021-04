Mate Bilić: 'Villarreal ima slabih točaka, Dinamo može proći u polufinale'

Bilo je dosta pokazatelja po kojima je sinoćnji sraz s Villarrealom mogao završiti i povoljnije po modru momčad. Jer, Dinamo je u utakmicu ušao s dovoljnim autoritetom, kao da su se i Španjolci uplašili nekakvog uraganskog početka koji bi ih otpuhnuo. Ili još jedne izvedbe kao protiv Tottenhama.

Ne znam je li bio 11-erac

Ona je, nažalost, ovaj put izostala. Dinamo će eventualni prolazak protiv ne tako uvjerljivog španjolskog predstavnika tražiti u uzvratu. U Maksimiru je modrima presudio Gerard Moreno, napadač od kojeg su najviše strahovali u svim najavama utakmice. Španjolski napadač postigao je peti pogodak u nokaut-fazi ovog natjecanja. Nitko nije zabio više...

– Dinamo je u utakmicu ušao bez pretjeranog respekta protiv Villarreala. Postojala je odlična taktička zamisao prema kojoj je lopta preko veznih igrača brzo prenesena do napadača. Nažalost, nedostajalo je malo mirnoće u završnici. Posebice u prvom poluvremenu. Nedostajalo je i malo one sreće kao u nekim detaljima protiv Tottenhama. Naglasio bih da je Dinamo dobro prostudirao njihove defenzivne prekide, tražeći priliku na drugoj vratnici gdje su Španjolci bili tanki. Bila je to prava utakmica četvrtfinala jednog ovako ozbiljnog natjecanja, bez pretjeranog rizika s obje strane. Španjolci su bili posebno mirni, vidi se da su igrali bezbroj ovakvih utakmica. No, pokazali su da imaju i slabih točaka. Posebice po tim bokovima. Taj jedanaesterac je bio nesretna okolnost. Ne znam je li zasluženo dosuđen, teško je to procijeniti, je li uopće Theophile stigao maknuti ruku. Napucala ga je lopta baš izbliza – istaknuo je Mate Bilić, naš bivši nogometaš koji je veći dio karijere proveo u Španjolskoj.

Kao da su se i Španjolci svjesno opredijelili za taj pragmatičan pristup. Bili bi prezadovoljni i bodom...

– Bio je to pragmatičan pristup, točno je. Ova momčad sastavljena je od relativno nepoznatih igrača. Naravno, ako izostavimo Morena, Baku ili Albiola. Očito je da su u utakmicu ušli dobro pripremljeni, za razliku od Tottenhama. Igrali su imajući u podsvijesti spoznaju da se treba igrati i uzvratna utakmica. Kao da igraju još jedno redovno kolo u Primeri. Dinamo ima dobar rezultat, iako bi realno bilo da je ova utakmica završila remijem bez pogodaka. Očekivao sam da će Dinamo u nastavku, uvođenjem Petkovića i Kastratija, nešto uspjeti promijeniti. Očekivalo se malo više prodornosti po toj desnoj strani. No, Španjolci su to dobro zatvorili. Vidi se da je Unai Emery dobro proučio otkud im prijeti najveća opasnost. Emery je uzeo upravo ono po što je došao. Dobro su zatvorili Mislava Oršića i izolirali ga daleko od gola, dopustivši da lopta dolazi do drugog napadača. Šteta za ono milimetarsko zaleđe – naglašava Bilić.

Ponestalo inspiracije

Kao da je u drugom dijelu ponestalo ideje i inspiracije...

– Ne bih rekao da je nestala ideja. Villarreal svake nedjelje igra ovakve utakmice i oni su bili svjesni da će Dinamo napasti u prvih dvadesetak minuta. Važno im je bilo izdržati taj dio. Oni su poznati po svojoj igri po dubini i širini. Baš iz takvih ideja dolazili su do prilika. Najvažnije im je bilo da ne izgube. Sve je otvoreno za uzvrat. Dinamo to može dobiti i proći u polufinale – zaključio je Mate Bilić.