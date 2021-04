Petković i Gvardiol vjeruju u prolaz: 'Moramo se postaviti muški u Španjolskoj!

Dinamo nije uspio nastaviti niz bez poraza na domaćem travnjaku u europskim utakmicama, Villarreal ga je prekinuo minimalnom pobjedom postavljenom udarcem s bijele točke u 44. minuti.

Naravno, kad se dogodi tako nešto, treba žaliti. Sigurno su plavi mogli više no treba dići glave gore i koncentrirati se na uzvrat koji slijedi za tjedan dana. Kad bi i Bruno Petković trebao biti sto posto spreman.

- Rame ide na bolje - odgovorio je i komentirao utakmicu:

- Mislim da je osim zadnjih petnaestak minuta utakmica bila ravnopravna. Izgubili smo zbog nesretnog penala. No, sve je otvoreno u Španjolskoj. Imali su posjed u nogama, ali to nije bitno. I Tottenham je imao posjed.

Oporavljen bi trebao u potpunosti biti i Joško Gvardiol, koji je izašao dvadesetak minuta prije kraja susreta iz igre, ali tijekom boravka na travnjaku potvrdio je talent.

- Osjećam se super, malo me kvadriceps zateže, ali to je normalno nakon ozljede - opisao je svoje stanje 19-godišnjak i otkrio kako je to izgledalo na travnjaku:

- Znali smo da nas čeka teška utakmica, znali smo da su dobra ekipa i da dugo godina igraju na ovoj razini. Moramo ubaciti u brzinu više ako želimo nešto napraviti u uzvratu. Nije se bilo lako braniti, dobri su tehničari. No, takva je to razina. Moramo biti bolji u idućoj utakmici i više se potruditi. Svakako da osjećamo da možemo nešto više napraviti u uzvratu. Trebamo izaći muški u tu utakmicu jer imamo kvalitetu.