Matarazzo više nije trener Stuttgarta

Pellegrino Matarazzo više nije trener njemačkog bundesligaša Stuttgarta, potvrdio je klub u ponedjeljak kasno poslijepodne.

Četrdesetčetverogodišnji Amerikanac talijanskog podrijetla i Stuttgart su prijevremeno raskinuli ugovor koji ga je za klub vezivao do 2024. godine.Matarazzo, rođen u New Jerseyju, postao je trener Stuttgarta u prosincu 2019., dok je taj klub još bio drugoligaš sa sjajnom poviješću peterostrukog njemačkog prvaka, no posljednji put davne 2007.

U posljednjoj sezoni Bundeslige 2021/22 Stuttgart je za dlaku izbjegao ispadanje zbog gol-razlike. No postavi iz Mercedes-Benz Arene u novoj sezoni ne ide po planu jer nakon devet kola, crveni iz Stuttgarta jedini nisu upisali niti jednu pobjedu u Bundesligi. Trenutno su na pretposljednjem, 17. mjestu, a lošiji je samo Bochum.

Za Stuttgart igra hrvatski reprezentativac Borna Sosa.