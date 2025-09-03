Naši Portali
I ON ĆE POMOĆI HRVATSKOJ

Martin Baturina progovorio o sve većem problemu: 'Ne znam zašto ne igram...'

Zagreb: Izjave prije početka treninga hrvatske nogometne reprezetacije
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
03.09.2025.
u 19:01

Ovo je nešto novo, drugačiji stil i ritam igre, ali zadovoljan sam kako sam krenuo. Pripreme sam dobro odradio, osjećam se spremno. Nisam igrao puno u prvim dvjema utakmicama, ali radim kao i uvijek - rekao je

Znamo što moramo napraviti, kazao je hrvatski veznjak Martin Baturina uoči gostovanja "Vatrenih" na Farskim Otocima u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku. Hrvatsku prvo očekuje gostovanje u Torshavnu, 5. rujna, a potom i domaći ogled protiv Crne Gore tri dana kasnije u Zagrebu.

"Znamo što nas čeka, radili smo analizu. Znamo što moramo napraviti, znamo da je travnjak teži i drugačiji. Bit će to za nas velika promjena, bit će i hladnije vrijeme, ali ako budemo pravi i na razini vjerujem da će se sve nas pitati," kazao je veznjak talijanskog prvoligaša Como.

"Čeka nas drugačija podloga i vrijeme, ako ne budemo pravi to nam može uvelike otežati posao, ali nadam da ćemo biti pravi i pobijediti," dodao je.

Baturina je ovoga ljeta Dinamo zamijenio Comom.

"Zadovoljan sam. Ovo je nešto novo, drugačiji stil i ritam igre, ali zadovoljan sam kako sam krenuo. Pripreme sam dobro odradio, osjećam se spremno. Nisam igrao puno u prvim dvjema utakmicama, ali radim kao i uvijek, strpljiv sam i čekam svoju priliku," naglasio je.

"Nisam navikao ulaziti s klupe, ali sve se mora proći u karijeri. Neće uvijek biti najbolje, ali vjerujem u sebe i u svoje kvalitete. Izabrao sam Como jer mi se svidio projekt, a i trener je jako dobar," zaključio je Baturina.
Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Martin Baturina

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
majeltomoguce
20:44 03.09.2025.

Ne igraš jer se stediš! U Dinamu si igrao do 60. minute, bez ikakvih pokušaja u 2. poluvremenu. Ovdje to ne prolazi. Previše su te platili da bi mogao igrati samo 45 minuta.

