Sevilla pobjedom protiv kluba dvojice vatrenih pobjegla iz zone ispadanja

U zadnjoj utakmici 34. kola španjolskog nogometnog prvenstva Sevilla je svladala Real Sociedad sa 1-0.
Jedini gol postigao je Sanchez (50).
Sevilla je ovom pobjedom "isplivala" iz zone ispadanja, sada je 17. sa 37 bodova, jednim više od 18. Alavesa, dok je Real Sociedad, za kojega je Duje Ćaleta-Car odigrao čitav susret, a Luka Sučić ušao u 82. minuti, deveti sa 43.
Vodi Barcelona sa 88 boova, 11 manje ima drugi Real Madrid.
