PRIMERA

Sevilla pobjedom protiv kluba dvojice vatrenih pobjegla iz zone ispadanja

LaLiga - Sevilla v Real Sociedad
Marcelo del Pozo/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.05.2026.
u 23:38

Sevilla je ovom pobjedom "isplivala" iz zone ispadanja, sada je 17. sa 37 bodova, jednim više od 18. Alavesa

U zadnjoj utakmici 34. kola španjolskog nogometnog prvenstva Sevilla je svladala Real Sociedad sa 1-0.

Jedini gol postigao je Sanchez (50).

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Sevilla je ovom pobjedom "isplivala" iz zone ispadanja, sada je 17. sa 37 bodova, jednim više od 18. Alavesa, dok je Real Sociedad, za kojega je Duje Ćaleta-Car odigrao čitav susret, a Luka Sučić ušao u 82. minuti, deveti sa 43.

Vodi Barcelona sa 88 boova, 11 manje ima drugi Real Madrid.
