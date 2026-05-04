VIDEO City kiksao i gurnuo Arsenal nadomak titule, Kovačić fantastično asistirao

Nogometaši Manchester Cityja izgubili su dva boda u borbi za naslov prvaka Engleske odigravši 3-3 na gostovanju kod Evertona u utakmici 35. kola, a hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić bio je asistent za drugi gol "građana".

City je dominirao prvim poluvremenom, ali je do vodstva stigao tek u 43. minuti preciznim udarcem Dokua (43).

No, u samo 13 minuta, od 68. do 81. Everton je postigao tri gola i to ponajviše zbog grešaka gostujuće obrane, dvostruki strijelac bio je Barry (68, 81), a jedan je gol postigao stoper O'Brien (73). City je do kraja susreta uspio spasiti bod, prvo je Kovačić sjajnom okomitom loptom proigrao Haalanda (83) za smanjenje na 3-2. Sjajno dodavanje hrvatskog reprezentativca možete pogledati OVDJE.

Bod Cityju donio je Doku (90+7) u zadnjim sekundama susreta još jednim prekrasnim udarcem postavio konačnih 3-3. Kovačić je u igru za City ušao u 75. minuti, dok Joško Gvardiol nije konkurirao za nastup zbog ozljede.

Drugi City sada ima 71 bod, pet manje uz utakmicu manje od vodećeg Arsenala, dok je Everton 10. sa 48 bodova. City se sada mora nadati kiksu Arsenala kako bi stigao do naslova prvaka. Činilo se kako se utrka za titulu zakomplicirala kada su Građani pobijedili Topnike u 33. kolu, no čini se kako se Arsenal 'izvukao' i mogao bi uzeti prvu titulu prvaka nakon 2004.