Arteta Guardioli krade veliko pojačanje? Arsenal ima posebnog aduta u rukavu

Mikel Arteta na pragu je da nakon 22 godine čekanja donese Arsenalu prvi naslov prvaka još od legendarnih 'Invinciblesa'. U engleskim medijima vlada mišljenje kako ima najširi kadar u ligi s adekvatnom zamjenom za svaku poziciju. Čini se da Španjolcu ni to nije dosta pa je, čini se, naciljao prvo ljetno pojačanje Topnika.

Arsenal je dogovorio sve osobne uvjete s bočnim braničem Newcastlea Tinom Livramentom, pišu otočki mediji. Na desnoj strani, prirodnoj poziciji 23-godišnjeg Engleza, Arteta već ima Jurriena Timbera, no smatra kako Ben White nije dovoljno dobra za njega. Osim toga, Livramento je vrlo polivalentan igrač koji se podjednako dobro snalazi na obje strane. On je sam navodno već pristao na prelazak u Arsenal te se čeka "samo" pristanak Svraka.

Zanimljivo je kako je Livramento bio i jedan od igrača koje je Pep Guardiola želio dovesti u Manchester City, no on je trenutačno puno bliže Arsenalu. Veliku ulogu u tome zasigurno je odigrao i igračev menadžer koji zastupa i neke trenere, između ostalih i samog Artetu.

Otočki mediji često su uspoređivali Artetu i Guardiolu budući da je trener Arsenala karijeru započeo kao pomoćnik jednog od najboljih trenera svih vremena. Te su teme još aktualnije ove sezone kada su njihove momčadi praktički jedini konkurenti za naslov prvaka.