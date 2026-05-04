Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 213
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UČENIK I MENTOR

Arteta Guardioli krade veliko pojačanje? Arsenal ima posebnog aduta u rukavu

UEFA Champions League - Arsenal Training
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
04.05.2026.
u 22:46

Veliku ulogu u tome zasigurno je odigrao i igračev menadžer koji zastupa i neke trenere, između ostalih i samog Artetu

Mikel Arteta na pragu je da nakon 22 godine čekanja donese Arsenalu prvi naslov prvaka još od legendarnih 'Invinciblesa'. U engleskim medijima vlada mišljenje kako ima najširi kadar u ligi s adekvatnom zamjenom za svaku poziciju. Čini se da Španjolcu ni to nije dosta pa je, čini se, naciljao prvo ljetno pojačanje Topnika.

Arsenal je dogovorio sve osobne uvjete s bočnim braničem Newcastlea Tinom Livramentom, pišu otočki mediji. Na desnoj strani, prirodnoj poziciji 23-godišnjeg Engleza, Arteta već ima Jurriena Timbera, no smatra kako Ben White nije dovoljno dobra za njega. Osim toga, Livramento je vrlo polivalentan igrač koji se podjednako dobro snalazi na obje strane. On je sam navodno već pristao na prelazak u Arsenal te se čeka "samo" pristanak Svraka.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Zanimljivo je kako je Livramento bio i jedan od igrača koje je Pep Guardiola želio dovesti u Manchester City, no on je trenutačno puno bliže Arsenalu. Veliku ulogu u tome zasigurno je odigrao i igračev menadžer koji zastupa i neke trenere, između ostalih i samog Artetu.

Otočki mediji često su uspoređivali Artetu i Guardiolu budući da je trener Arsenala karijeru započeo kao pomoćnik jednog od najboljih trenera svih vremena. Te su teme još aktualnije ove sezone kada su njihove momčadi praktički jedini konkurenti za naslov prvaka.
Ključne riječi
Pojačanje Arsenal Manchester City Pep Guardiola Mikel Arteta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!