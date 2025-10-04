Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ATALANTA - COMO 1:1

Martin Baturina konačno zaigrao od prve minute, Smolčić i Pašalić također vrlo zapaženi

CALCIO - Coppa Italia - Como 1907 vs US Sassuolo
Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
04.10.2025.
u 22:53

Atalanta je i dalje bez poraza u prvenstvu, ali je sastav kojeg vodi hrvatski strateg Ivan Jurić remizirao već četvrti put. Comu je ovo bio treći neodlučeni rezultat

U posljednjem subotnjem susretu šestog kola talijanske Serie A nije bilo pobjednika, nogometaši Atalante i Coma su u Bergamu odigrali 1-1. Atalanta je i dalje bez poraza u prvenstvu, ali je sastav kojeg vodi hrvatski strateg Ivan Jurić remizirao već četvrti put. Comu je ovo bio treći neodlučeni rezultat. Vrlo brzo je Atalanta povela, već u šestoj minuti je Samardžić zabio za vodstvo domaćina. Como nije pokleknuo već se brzo vratio u igru, a strijelac je bio Perrone u 19. minuti. Nakon toga su mreže mirovale sve do kraja ogleda iako su obje momčadi  imale dosta prilika za drugi pogodak. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Atalantu. Kod Coma su u početnoj postavi bili Martin Baturina i Ivan Smolčić. Prvi je zamijenjen u 69., a potonji u 85. minuti.

Nogometaši milanskog Intera svladali su pred svojim navijačima Cremonese 4-1 što je gostima bio prvi ligaški poraz ove sezone. Inter je privremeno izbio na prvo mjesto ljestvice. Ima 12 bodova kao Milan, Napoli i Roma, ali sve te tri momčadi imaju utakmicu manje. Već u šestoj minuti Martinez je načeo goste iz Cremone, dok je Bonny u 38. minuti postigao gol za 2-0. Francuski 21-godišnji igrač Ange Bony bio je najbolji pojedinac utakmice jer je osim gola i asistencije u prvom poluvremenu u nastavku još dva puta asistirao. Golove su zabijali Dimarco u 55. i Barella u 57. minuti. Potom je Inter stao zadovoljan rezultatom, a u samom finišu je Bonazolli postigao počasni pogodak za goste. Hrvatski nogometaš Petar Sučić zaigrao je za Inter od 75. minute.

U dvoboju ispunjenog brojnim preokretima nogometaši Lazija i Torina su remizirali 3-3, a dva su pogotka postignuta u sudačkoj nadoknadi. Torino je poveo u 16. minuti pogotkom Simeonea, ali od tog trenutka je krenuo igrati rimski sastav koji je do odmora okrenuo rezultat na svoju stranu. Posebno je neuhvatljiv za torinsku obranu bio Canncellieri koji je postigao oba pogotka. U 24. je lijepo naciljao suparničku mrežu, dok mu je u 40. odlično asistirao hrvatski nogometaš Toma Bašić koji ga je pronašao loptom preko cijelog travnjaka. U nastavku susreta Lazio je stao, a Torino je prvo izjednačio u 73. minuti golom Adamsa, dok je potpuni preokret uslijedio u 92. kada je nakon kornera, iz gužve, Coco pogodio za 3-2. Coco ipak nije bio gostujući junak već je debelo u nadoknadi upravo on skrivio jedanaesterac, a Cataldi je u 103. minuti pogodio za konačnih 3-3. Toma Bašić je za Lazio igrao do 67. minute, dok je na drugoj strani Nikola Vlašić zamijenjen u 70. minuti.

Prvu pobjedu u sezoni upisao je Lecce koji je u gostima pobijedio Parmu 1-0. Jedini je pogodak dao Sottil u 38. minuti. Nedjeljni parovi su Udinese - Cagliari, Bologna - Pisa, Fiorentina - Roma, Napoli - Genoa i Juventus - Milan.
Ključne riječi
Ivan Smolčić Mario Pašalić Serie A Atalanta como Martin Baturina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još