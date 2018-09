Martić najbolja hrvatska tenisačica, Vekić na 40. mjestu

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica na WTA ljestvici je i ovaj tjedan Petra Martić koji je u odnosu na prošli tjedan pala jedno mjesto i sada zauzima 37. poziciju.

Donna Vekić, koja je prošli tjedna stigla do polufinala teniskog WTA turnira u Tokiju, napredovala je pet mjesta do 40. pozicije. Napredak su upisale i Tereza Mrdeža, Jana Fett i Tena Lukas. Mrdeža se popela čak 16 mjesta i sada je 164. tenisačica svijeta, Fett je napredovala četiri mjesta do 167. pozicije, a Tena Lukas tri mjesta do 251. pozicije.

Na vrhu nema promjena. Prva je Rumunjka Simona Halep, druga je Dankinja Caroline Wozniacki, a treća Njemica Angelique Kerber.

WTA ljestvica, 24. rujna:

1(1)Simona Halep (Rum) 8,061

2(2)Caroline Wozniacki (Dan) 5,506

3(3)Angelique Kerber (Njem) 5,295

4(4)Caroline Garcia (Fra) 4,725

5(5)Petra Kvitova (Češ) 4,585

6(6)Elina Svitolina (Ukr) 4,555

7(8)Karolina Pliškova (Češ) 4,475

8(7)Naomi Osaka (Jap) 4,390

9(9)Sloane Stephens (SAD) 3,912

10(11)Julia Goerges (Njem) 3,730

....

37(36)PETRA MARTIĆ (HRV) 1,383

40(45)DONNA VEKIĆ (HRV) 1,285

164(183)TEREZA MARDEŽA (HRV) 365

167(171)JANA FETT (HRV) 353

251(254)TENA LUKAS (HRV) 209