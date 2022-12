Marokanski navijači radili nerede u Bruxellesu nakon pobjede nad Kanadom

U glavnom belgijskom gradu Bruxellesu ponovno su se dogodili izgredi u režiji marokanskih navijača koji su stvarali probleme i nered nakon pobjede njihove reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade.

Maroko je u posljednjem kolu skupine F s 2-1 pobijedio Kanadu te je s obzirom na remi Hrvatske i Belgije osigurao prvo mjesto. Donijelo je to Marokancima utakmicu osmine finala protiv Španjolske.

Prve veće probleme Marokanci su u Bruxellesu napravili nakon pobjede protiv Belgije (2-0). Osim što su uništavali gradsku infrastrukturu tada su se marokanski huligani sukobili s tamošnjom policijom.

Foto: Frederic Andrieu / Bestimage/BES Les supporters du match Canada vs Maroc (2-1) de la coupe du monde de football (Qatar) dans les rues de Bruxelles, sous la surveillance des policiers anti-émeute, le 1er décembre 2022. Soccer Football fans in Brussels watch Canada v Morocco. Police officiers in riot gear stand in front of Morocco fans after the match. Brussels. December 1st, 2022. Photo: Frederic Andrieu / Bestimage/BESTIMAGE

Ovaj put, nakon pobjede protiv Kanade, nije bilo direktnog sukoba s čuvarima reda, izvještava AFP, ali je stotine Marokanaca remetilo javni red te promet briselskim ulicama. Kako je izvijestila glasnogovornica briselske policije tom je prilikom uhićeno 18 osoba „zbog remećenja javnog reda i mira“.

Kako prenose belgijski mediji slični su se neredi zabilježili u još jednom belgijskom gradu, Antwerpenu te njegovoj okolici, gdje je uhićeno 35 marokanskih navijača, a ujedno su tri policajca ozlijeđena.