Izbornik Japana uoči Hrvatske samouvjeren: Želim u četvrtfinale, ali i korak dalje

Idući protivnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru, u utakmici osmine finala, Japan, najveće je osvježenje ovog Mundijala.

Azijska reprezentacija je uspjela biti prva u grupi s gigantima svjetskog nogometa, Španjolskom i Njemačkom pobijedivši pritom obje reprezentacije, i nakon tih povijesnih pobjeda za tu zemlju apetiti izbornika Hajimea Moriyasua su porasli.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Japan v Spain - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 1, 2022 Japan coach Hajime Moriyasu speaks to his players after qualifying for the knockout stages REUTERS/Peter Cziborra Photo: Peter Cziborra/REUTERS

- Po pitanju ciljeva, naš novi je četvrtfinale. Želio bih ostvariti novi najbolji rezultat Japana na svjetskim prvenstvima plasmanom među posljednjih osam reprezentacija u natjecanju, a otići i korak dalje - rekao je Moriyasu.

Japan je u svojoj povijesti, kao i Hrvatska, tek 1998. godine prvi put nastupio na Svjetskom prvenstvu, a od tada su se plasirali na svako. U dosadašnjih šest pokušaja Japanci su tri puta dolazili do osmine finala i tri puta ispadali u skupini. U državi postoji vjera da se ovaj put može napraviti nešto više od toga.

- Igrači nam pokazuju novi i drugačiji pogled na borbu na svjetskoj pozornici - rekao je Moriyasu.

Nogometaš Japana Ao Tanaka, koji je postigao pobjednički pogodak protiv Španjolske, ne smatra da bi se Japan trebao smatrati iznenađenjem.

- Svi pričaju o čudu, ali ja na pobjedu protiv Njemačka, kao i ovu protiv Španjolske, ne gledam na takav način. U nastavku smo igrali agresivnije, a u igri Španjolske smo jako dobro osjetili da su stali kada su saznali da Njemačka vodi. Naš je veliki cilj četvrtfinale svjetskog prvenstva, nikada nismo bili tamo.

Utakmica između Hrvatske i Japana na rasporedu je u pondedjeljak od 16 sati po našem vremenu na Al Janoub stadionu u Al Wakrahu.