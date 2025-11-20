Mario Hezonja skroman u pobjedi Reala protiv Žalgirisa u Euroligi

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja imao je skroman učinak od dva koša (šut za dva 1-3, trica 0-1) te po jedan skok i asistenciju za 14:37 minuta provedenih u igru u 100-99 domaćoj pobjedi madriskog Reala protiv Žalgirisa u 12. kolu Eurolige.

U tijesnoj pobjedi "kraljevskog" kluba najučinkovitiji je bio Theo Maledon sa 25 poena, dok je Sylvain Francisco zabio 33 za Žalgiris.

Real je sada 11. na ljestvici s omjerom pobjeda i poraza 6-6, dok je Žalgiris peti sa 7-5.

REZULTATI:

Anadolu Efes - Barcelona 74-73

Panathinaikos - Dubai 103-82

Armani Milano - Hapoel Tel Aviv 83-105

Real Madrid - Žalgiris 100-99