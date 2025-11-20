Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
KOŠARKA

Mario Hezonja skroman u pobjedi Reala protiv Žalgirisa u Euroligi

Beograd: Utakmica 6. kola Turkish Airlines Eurolige između BC Maccabi Rapyd i BC Real Madrid
Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL
VL
Autor
Hina
20.11.2025.
u 23:30

U tijesnoj pobjedi "kraljevskog" kluba najučinkovitiji je bio Theo Maledon sa 25 poena, dok je Sylvain Francisco zabio 33 za Žalgiris.

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja imao je skroman učinak od dva koša (šut za dva 1-3, trica 0-1) te po jedan skok i asistenciju za 14:37 minuta provedenih u igru u 100-99 domaćoj pobjedi madriskog Reala protiv Žalgirisa u 12. kolu Eurolige.

U tijesnoj pobjedi "kraljevskog" kluba najučinkovitiji je bio Theo Maledon sa 25 poena, dok je Sylvain Francisco zabio 33 za Žalgiris.

Real je sada 11. na ljestvici s omjerom pobjeda i poraza 6-6, dok je Žalgiris peti sa 7-5.

REZULTATI:
Anadolu Efes - Barcelona                     74-73
Panathinaikos - Dubai                       103-82
Armani Milano - Hapoel Tel Aviv              83-105
Real Madrid - Žalgiris                      100-99

Ključne riječi
Real Madrid košarka Euroliga Mario Hezonja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja