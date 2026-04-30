Rocketsi vratili seriju u Houston i imaju priliku napraviti što nitko nikad nije

Košarkaši Los Angeles Lakersa nisu uspjeli završiti priču na svom parketu pa se serija vraća u Houston. Nakon što su u prve tri utakmice s "Jezeranima" navijači "raketa" kukali u stilu "Houston, Houston we have a problem", Rocketsi su i drugi put zaredom uspjeli pobijediti Lakerse i tako smanjiti zaostatak na 3:2.

Momčad trenera Imea Udoke tako je postala tek 16. sastav u bogatoj povijesti NBA doigravanja koja je izborila šestu utakmicu nakon što je gubila 0:3 i sad će na svom parketu imati priliku izboriti majstoricu odnosno sedmu utakmicu, televizijski tradicionalno najgledaniju u svakoj od serija. Štoviše, imat će priliku momčad iz grada poznatog po svemirskom centru i priliku učiniti nešto što niti jedan klub dosad nije a to je okrenuti 0:3 i proći u sljedeći krug doigravanja.

Lakersi su i ovu utakmicu igrali bez Luke Dončića kojeg, po nekim procjenama neće biti niti jedan dio sljedeće serije ako ju njegova momčad izbori, ali se zato vratio Austin Reeves i još jednom potvrdio da je vrlo moćno napadačko rješenje. No, Reevesovih 22 koša i šest asistencija te učinak LeBrona Jamesa (25 koševa, sedam asista) nisu bili dovoljni za nadjačati kompaktne Rocketse u čijem sastavu su petorica igrača bila dvoznamenkasta (Smith Jr. 22, Eason 18, Thompson 15, Sengun 14 i Sheppard 12).

Nakon prve tri izgubljene utakmice serije, jako kritizirani trener Rocketsa Ime Udoka, zatvorio se u rotaciju od osam igrača i to mu je donijelo uspjeh. Dakako, da je imao ozlijeđenog Kevina Duranta (kao što nije) ta bi rotacija bila duža za jednog iznimnog važnog igrača, najmoćnijeg skorera tog sastava, kojeg nije bilo već treću utakmicu zaredom zbog izvrnutog gležnja. No, zato ga je jako dobro odmijenio Tari Eason (18 koševa) a svoj all-round doprinos dao je i turski centara Sengun koji je koketirao sa trostruko-dvoznamnekastim učinkom (14 koševa, devet skokova, osam asistencija).

Luke Dončića pak nema zbog ozlijeđene stražnje lože kakva traži obično pet tjedana za oporavak. S obzirom na to da ga nema već 28 dana za vjerovati je da ga neće biti niti u šestoj niti u mogućoj sedmoj utakmici što je za napadački arsenal Lakersa ogroman hendikep.



