Hrvati stižu! Sve je spremno za vatrenu groznicu, gradski autobus u SAD-u osvanuo u 'kockicama'

Ulicama Alexandrije, grada domaćina Vatrenih, već vozi gradski autobus oblijepljen prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima. Ovaj potez nije slučajan, već znak gostoprimstva s jasnom porukom dobrodošlice. Hrvatski nogometni savez odabrao je baš ovaj grad kao svoju bazu nakon razmatranja više od 60 lokacija, čime je Alexandria stavljena u središte međunarodne sportske pozornosti.

Oduševljenje ne krije ni gradonačelnica Alyia Gaskins, koja je za Novu TV poručila kako cijeli grad s nestrpljenjem iščekuje dolazak Vatrenih. "Riječi ne mogu opisati koliko sam uzbuđena. Svi su oduševljeni što ćemo vas dočekati. Osjećamo da ste obitelj, a to je veće od nogometa. Želimo da budete dio naše zajednice", izjavila je Gaskins. Naglasila je kako se pripremaju i brojni kulturni događaji, uključujući izložbe i kulinarske festivale, kako bi se stvorilo trajno prijateljstvo koje nadilazi sport.

Izbor Alexandrije nije bio slučajan. Tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa objasnio je da su presudili vrhunski uvjeti. "Alexandria nam nudi najbolju kombinaciju odličnog trening centra i ugodnog hotela, uz neposrednu blizinu zračne luke te dobru geografsku poziciju", istaknuo je. Reprezentacija će trenirati u privatnoj Biskupskoj gimnaziji, koja nudi terene najvišeg standarda, dok će im baza biti moderni Hotel AKA. Pitoreskno okruženje grada, proglašenog trećim najljepšim malim gradom u SAD-u, pružit će Vatrenima potreban mir.

Prema planu, operacija "Sjeverna Amerika" započinje okupljanjem 25. svibnja u Rijeci. Nakon dvije pripremne utakmice, protiv Belgije 2. lipnja i Slovenije 7. lipnja, reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju američku bazu. Prvi ispit na SP-u Dalićevi odabranici imat će 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. Slijedi ogled protiv Paname u Torontu 23. lipnja te dvoboj s Ganom u Philadelphiji 27. lipnja, čime se zaključuje natjecanje u skupini L.