Marijan Kustić dobio veliku počast od Uefe, imenovan je na važnu poziciju u kući europskog nogometa

ŽIVOTNA PRIČA MARCELA BROZOVIĆA

Napustio školu sa 16 godina, puši, jede kobasice i kroasane i najplaćeniji je hrvatski sportaš

"Markirao sam u školi, nije mi baš išlo, a sad sam privatno upisao sportski menadžment, ne moram učiti, samo me puste, daju mi ocjenu i to je to", ispričao je Brozović kako je napustio školu.