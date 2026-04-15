Sudac brutalno likvidiran usred utakmice, ubojice upale na teren i zapucale

Amaterska nogometna utakmica u Ekvadoru pretvorila se u krvoproliće nakon što su naoružani napadači upali na teren i hladnokrvno ubili suca Javiera Ortegu. Šokantni zločin dogodio se pred očima prestravljenih igrača i gledatelja, a policija vjeruje da se radilo o ciljanoj likvidaciji.

Nedjeljno poslijepodne u ekvadorskom gradu Pasajeu trebalo je biti posvećeno sportu, na lokalnom igralištu Los Álamos odigravala se amaterska nogometna utakmica, a atmosfera je, kako to obično biva, bila ispunjena navijanjem i sportskim nabojem. No, idila je prekinuta na najbrutalniji mogući način. Usred igre, na teren je upalo nekoliko naoružanih muškaraca, prekinuvši utakmicu zvukom pucnjeva. Igrači, članovi obitelji i navijači koji su se okupili uz teren ostali su zaleđeni od šoka, a potom je nastao potpuni kaos. Vriskovi i panika zamijenili su navijačke pjesme dok su deseci ljudi u očaju tražili zaklon, bježeći pred prizorom koji se iz sportske arene pretvorio u poprište stravičnog zločina. Prašina koja se podigla tijekom općeg stampeda uskoro se slegla, otkrivajući jeziv prizor u srcu igrališta.

Na travnjaku je, u žutoj sudačkoj majici i crnim hlačicama, nepomično ležao 48-godišnji Javier Ortega, glavni sudac utakmice. Upravo je on bio meta napadača koji su, nakon što su ispalili hice, pobjegli s mjesta događaja. Ortega, poznato i cijenjeno lice u lokalnim nogometnim krugovima, srušio se pred zapanjenim igračima kojima je samo nekoliko trenutaka ranije dijelio upute. Ekipe hitne pomoći brzo su stigle na teren, no unatoč naporima da ga spase, mogli su samo proglasiti smrt na licu mjesta. Život posvećen sportu i fair-playu ugašen je ondje gdje se osjećao kao kod kuće - na nogometnom terenu.

Policija je odmah ogradila područje i započela istragu, a slučaj od samog početka tretiraju kao moguće ciljano ubojstvo. Utakmica je, naravno, odmah prekinuta, a istražitelji su satima prikupljali dokaze. Tragedija je izazvala bijes i ogorčenje među sudačkim organizacijama, koje su uputile hitan apel za postrožavanje sigurnosnih mjera na amaterskim i nižerazrednim utakmicama.

- Javier je bio predan sudac, izgubiti život zbog nogometne utakmice je neprihvatljivo - poručio je jedan nogometni dužnosnik

.Iako nije povezan s drugim slučajevima, Javierova smrt bolno podsjeća kako je prezime Ortega, nažalost, već ranije bilo upisano u crne kronike svjetskog nogometa. Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se 1989. godine u Kolumbiji, kada je sudac Álvaro Ortega ubijen po izravnoj naredbi narkobosa Pabla Escobara, navodno zbog poništenog pogotka njegovom omiljenom timu. Desetljećima kasnije, 2015. godine, nogometni svijet potresla je još jedna tragedija. Mladi argentinski nogometaš Emanuel Ortega preminuo je od teških ozljeda glave nakon što je tijekom utakmice u borbi za loptu udario glavom u betonski zid koji se nalazio preblizu terena. Ove odvojene tragedije, koje povezuje samo isto prezime, služe kao mračni podsjetnik na opasnosti koje, iako različite prirode, vrebaju u svijetu nogometa, od infrastrukturalnih propusta do brutalnog nasilja organiziranog kriminala.