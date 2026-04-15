'Ne može se u Hajduku sve mijenjati svaka tri mjeseca! Spremni smo za prijelazni rok'

Hajduk je okrenuo novu stranicu. Nakon što je sredinom veljače raskinuta suradnja s Goranom Vučevićem, splitski klub je nakon duge potrage pronašao novog čovjeka za ključnu sportsku funkciju. Riječ je o 45-godišnjem Poljaku Robertu Grafu, s kojim je potpisan ugovor do ljeta 2029. godine. Graf na Poljud donosi reputaciju čovjeka s jasnom vizijom, koju je uspješno proveo u poljskom Rakówu i doveo ga do povijesnog naslova prvaka. Upravo je vizija, kako sam kaže, bila ključ uspjeha. "Zatim odabir pravog trenera i njegovo zadržavanje sedam godina. Dakle, dugoročni proces, skauting, regrutacija, profili koje smo kreirali", istaknuo je Graf u svom prvom predstavljanju.

Svjestan je da dolazi u temperamentnu sredinu gdje se traže trenutačni rezultati, no njegova glavna poruka je - stabilnost. "Sedam godina u jednom klubu je vrlo posebno, ne samo ovdje, već bilo gdje u svijetu. Očekuju se rezultati u kratkom roku i to je uvijek najveći izazov. Svakako nam je potrebna stabilnost. Ne možemo mijenjati ljude svaka tri mjeseca", jasno je poručio novi sportski direktor. Zanimljivo je da se uoči dolaska u Split, gdje je bio već treći put i u koji se, kako kaže, zaljubio na prvi pogled, nije savjetovao ni s kim iz Hrvatske. Samostalno je odradio dubinsku analizu kluba, medija i okruženja.

Jedan od najvećih izazova bit će pomiriti razvoj mladih igrača iz poznate Hajdukove akademije i imperativ osvajanja trofeja. Graf ističe kako je to okruženje koje voli, ali i da se stvari moraju raditi mudro. "Analizirao sam juniorske i kadetske uzraste i vidim da imamo talenta. Ideja o igranju s igračima iz akademije je apsolutno ispravna, ali ne možemo igrati s deset ili osam juniora i očekivati osvajanje prvenstva. Oni će uvijek griješiti jer nisu gotov proizvod. Spojiti uspjeh i uvođenje mladih igrača bit će jedna od naših glavnih točaka", objasnio je Poljak.

Iako navijače najviše zanimaju pojačanja, Graf nije htio izlaziti s konkretnim imenima, ali je potvrdio da je klub spreman za prijelazni rok. Naglasio je kako dolazi u okruženje gdje je skautska služba već odradila velik dio posla i pripremila liste potencijalnih novih igrača. Njegov prvi zadatak bit će uvođenje jasne strukture i procesa kako bi se mogućnost pogreške svela na minimum. "Posao je odrađen, ali sada moramo provjeriti te igrače i pripremiti se za idućih nekoliko tjedana uz strukturu i procese koje volim implementirati u klubovima", zaključio je Graf, koji se opisao kao mirna osoba posvećena nogometu, čija je emocionalna podrška veliki pas, a najdraža knjiga "Siddhartha" Hermanna Hessea.