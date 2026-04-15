OTKRIVENA CIFRA

Dinamo bi za svog najskupljeg igrača trebao platiti 15 mlijuna eura?! 'Nastat će problem...'

VL
Autor
vecernji.hr
15.04.2026.
u 19:00

Ismael Bennacer, alžirski veznjak Milana koji je ljetos stigao na posudbu u Dinamo kao veliko pojačanje, na kraju sezone napušta Maksimir. Prestižna Gazzetta dello Sport piše kako od otkupa ugovora neće biti ništa, nazivajući ga "prekršenim obećanjem"

Ugledni talijanski sportski list Gazzetta dello Sport u svom je tekstu analizirao sudbinu dvojice Milanovih igrača na posudbama. Talijani navode kako ni Dinamo za Ismaela Bennacera, ni Atalanta za Yunusa Musaha neće aktivirati otkupne klauzule, što za Milan znači da će se u blagajnu sliti 40 milijuna eura manje od očekivanog. Za Alžirca, koji je u Dinamo stigao na inzistiranje Zvonimira Bobana, zagrebački klub trebao bi platiti 15 milijuna eura, što bi bio rekordan iznos u povijesti kluba, no od toga, kako stvari stoje, neće biti ništa.

Bennacerova epizoda u Zagrebu trebala je biti priča o uspjehu. Stigao je kao igrač svjetske klase, a Dinamo je na sebe preuzeo 40 posto njegove plaće, odnosno 1,6 od ukupno četiri milijuna eura neto po sezoni. Ipak, umjesto dominacije na terenu, njegova je sezona bila obilježena stalnim problemima s ozljedama. Propustio je značajan broj utakmica, prvo se ozlijedio u siječnju protiv Osijeka, problemi su se nastavili i nakon povratka s Afričkog kupa nacija, a sve je kulminiralo ozljedom ligamenata koljena na treningu.

Iako će Alžirac s Dinamom vrlo vjerojatno osvojiti naslov prvaka, u klubu nisu zadovoljni njegovim doprinosom. U 13 nastupa u HNL-u upisao je jedan pogodak i dvije asistencije. Konstantni problemi s fizičkom spremom i visoka odšteta predstavljaju prevelik rizik za plave, koji su odlučili da neće ulaziti u tako skupu investiciju.

Bennacer se tako na ljeto vraća u Milan, gdje ga čeka ugovor do 2027. godine, no Gazzetta navodi da je on tamo "teret" i igrač izvan projekta kojeg se klub pod svaku cijenu želi riješiti. Problem predstavlja njegova visoka plaća, zbog koje mu je teško pronaći angažman u Europi. Kao najizglednija opcija spominju se bogati klubovi iz Saudijske Arabije.
Ključne riječi
talijani HNL Ismael Bennacer Dinamo

