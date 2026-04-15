JENS STOLTENBERG

NATO je nestabilan, no bivšeg glavnog tajnika nešto drugi više brine: 'Postoji rizik...'

Norway votes in 2025 parliamentary election
Foto: Javad Parsa/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
15.04.2026.
u 16:28

Iako je budućnost NATO saveza trenutno na klimavim nogama, nešto drugo Jensa Stoltenberga trenutno najviše brine

Treba ozbiljno shvatiti kada Donald Trump prijeti da će izvući SAD iz NATO-a, smatra bivši glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. On je, u intervjuu za TV2, podsjetio kako je Trump isto to prijetio već 2018. godine. "Nitko sa sigurnošću ne može reći koliko je vjerojatno da će se to dogoditi, ali moramo to ozbiljno shvatiti kada američki predsjednik iznosi takve izjave", istaknuo je. 

"Nije urezano u kamen da će NATO preživjeti sljedećih deset godina", kaže Stoltenberg te naglašava kako se ne treba usredotočiti na Trumpovu retoriku, nego na realnu politiku. Naime, smatra kako se europske zemlje moraju naoružati i preuzeti veću odgovornost ako žele zadržati SAD kao bliskog saveznika.

Stoltenberg je govorio o Grenlandu, teritoriju Danske kojeg je Trump htio preuzeti. Otkrio je što misli hoće li doći do situacije da NATO kaže da SAD može dobiti Grenland kako bi ga zadržao u savezu: "Ne, potpuno sam miran u vezi s tim da europske zemlje i članice NATO-a neće to prihvatiti. Ako završimo tako da prihvatimo da jedna zemlja uzme teritorij druge zemlje, a posebno teritorij druge savezničke zemlje, onda je NATO potpuno izgubio svoju vrijednost."

Iako je budućnost NATO saveza trenutno na klimavim nogama, nešto drugo Stoltenberga trenutno najviše brine. "Ono što me trenutno najviše zabrinjava jest rat u Iranu. On može eskalirati i izmaknuti kontroli", kaže Jens Stoltenberg. Naime, velik dio sukoba usredotočen je na Hormuški tjesnac, ključno čvorište za izvoz sirove nafte. "Postoji rizik da zatvaranje potraje dugo, a onda će imati velike posljedice po svjetsku ekonomiju", navodi bivši glavni tajnik NATO-a.
Ključne riječi
SAD Jens Stoltenberg NATO

Komentara 10

Pogledaj Sve
ZS
ZNA SE
15:50 15.04.2026.

EU države članice trebaju osnovati vlastiti vojni savez.

Avatar Rafale
Rafale
16:07 15.04.2026.

Malo poznata stvar je da su SAD npr. tijekom trećeg indokineskog rata podržavale režim crvenih kmera, što znači da se SAD ne vode ni moralnim niti ideološkim vrijednostima nego isključivo interesima najkrupnijeg kapitala, i stoga se ne treba čuditi kako SAD u zadnjim desetljećima mijenja svoju politiku prema EU. EU zemlje se trebaju osamostaliti od SADa i osnovati europski vojni savez.

Avatar Croatly
Croatly
17:02 15.04.2026.

Ono -A- u NATO ne znači Amerika. Što prije ode, prije ćemo se okrenuti samima sebi i reorganizirati, dok je Putin u problemima i nema snage za još ratova! Nije svako zlo za zlo.

