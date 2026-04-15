NATO je nestabilan, no bivšeg glavnog tajnika nešto drugi više brine: 'Postoji rizik...'

Treba ozbiljno shvatiti kada Donald Trump prijeti da će izvući SAD iz NATO-a, smatra bivši glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. On je, u intervjuu za TV2, podsjetio kako je Trump isto to prijetio već 2018. godine. "Nitko sa sigurnošću ne može reći koliko je vjerojatno da će se to dogoditi, ali moramo to ozbiljno shvatiti kada američki predsjednik iznosi takve izjave", istaknuo je.

"Nije urezano u kamen da će NATO preživjeti sljedećih deset godina", kaže Stoltenberg te naglašava kako se ne treba usredotočiti na Trumpovu retoriku, nego na realnu politiku. Naime, smatra kako se europske zemlje moraju naoružati i preuzeti veću odgovornost ako žele zadržati SAD kao bliskog saveznika.

Stoltenberg je govorio o Grenlandu, teritoriju Danske kojeg je Trump htio preuzeti. Otkrio je što misli hoće li doći do situacije da NATO kaže da SAD može dobiti Grenland kako bi ga zadržao u savezu: "Ne, potpuno sam miran u vezi s tim da europske zemlje i članice NATO-a neće to prihvatiti. Ako završimo tako da prihvatimo da jedna zemlja uzme teritorij druge zemlje, a posebno teritorij druge savezničke zemlje, onda je NATO potpuno izgubio svoju vrijednost."

Iako je budućnost NATO saveza trenutno na klimavim nogama, nešto drugo Stoltenberga trenutno najviše brine. "Ono što me trenutno najviše zabrinjava jest rat u Iranu. On može eskalirati i izmaknuti kontroli", kaže Jens Stoltenberg. Naime, velik dio sukoba usredotočen je na Hormuški tjesnac, ključno čvorište za izvoz sirove nafte. "Postoji rizik da zatvaranje potraje dugo, a onda će imati velike posljedice po svjetsku ekonomiju", navodi bivši glavni tajnik NATO-a.