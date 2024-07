Marca o hrvatskom maestru: 'Modriću, kako si se promijenio'

Španjolska Marca je danas objavila tekst novinara Belena Martina u kojem je nahvalio hrvatskog i Realovog kapetana, Luku Modrića. Naslov glasi "Modriću, kako si se promijenio", a u podnaslovu stoji: "Od broja 19 do broja 10, od 0 do 6 Liga prvaka, od zadnjeg u liniji do kapetana, od 'čudnog' transfera do Zlatne lopte."

Godine 2012. je potpisao za Real i stajao s dresom kraj predsjednika Florentina Pereza, a 12 godina kasnije potpisao je novi ugovor s madridskim klubom, i opet pred Perezom.

Martin smatra kako su to Lukina dva najbolja trenutka vezana uz madridski klub, a što li je sve Luka napravio u Realu. Šest Liga prvaka, ukupno 15 europskih trofeja, pet La liga, četiri španjolska superkupa i dva kupa kralja. Čudo neviđeno, a nakon prve sezone bio je proglašen za najgore pojačanje u povijesti Reala.

VIDEO Real Madrid objavio: Luka Modrić potpisao je novi ugovor, on je naš kapetan

Španjolski novinar podsjetio je da je Modrić na pragu 27. rođendana stigao u Real. "Sada, 12 sezona kasnije i na pragu 39. rođendana, isti čovjek, prekaljeni veteran s tisuću bitaka, obnovio je ugovor s klubom na još godinu dana", navodi se u Marcinom tekstu.

"Modrić po dolasku na Santiago Bernabeu nije mogao ni zamisliti da će njegova karijera u Realu postati slavna saga stvorena od naslova i povijesnih trenutaka u kojima će on biti glavni lik", nastavlja se te ističe da je Modrić s Realom osvojio rekordnih 26 trofeja. S odlaskom Nacha, kapetan hrvatske reprezentacije moći će se izdvojiti na toj listi ako realovci osvoje barem jedan trofej od ukupno sedam za koliko se ove sezone natječu, a prvu priliku Luka će imati već u kolovozu protiv Atalante u utakmici europskog Superkupa.

Naravno, španjolski novinar nije zaboravio ni na dostignuća nevezana uz Real u tom periodu, tri medalje s reprezentacijom te Zlatna lopta 2018. godine u periodu dominacije Cristiana Ronalda i Lea Messija.

"Svaki naslov, svako priznanje, svaka odigrana utakmica dio je mozaika Modrićeve izvanredne karijere. Svakim čarobnim dodavanjem definirao je svoju karijeru. Od mladića punog snova do velikog kapetana kakav je danas, njegova evolucija lekcija je ustrajnosti i strasti prema nogometu. Modriću, kako si se promijenio!" zaključuje Marca.

