Manuel Neuer na udaru žestokih kritika jer je branio Hrvata, neki ga čak tjeraju iz Bayerna

Trener golmana Toni Tapalović dobio je u siječnju otkaz u Bayernu što je jako zasmetalo kapetanu Manuelu Neueru koji je bio u sjajnim odnosima s Hrvatom. Vratar Bayerna i elfa krsni je kum Tapalovićevom sinu Toniju, a svoje razočaranje je podijelio za portal The Athletic u kojem nije skrivao svoje razočaranje.

- Bio je to strašno jak udarac za mene. O njegovom su me otkazu obavijestili klupski službenici. Stiglo je to niotkud. Za Tonija je također bilo iznenađenje. Nisam razumio što se događa. Jako me pogodilo. To je bila najbrutalnija stvar koju sam iskusio u karijeri. Kao da mi je netko iščupao srce - kazao je Neuer za Athletic.

No, u Bayernu su dosta teško prihvatili ove izjave Neuera koje se oporavlja od ozljede. Njemački vratar na udaru je kritika.

- Razumijem da je odluka utjecala na Neuera, ali očekivao bih drukčije ponašanje od njega, posebno zato što je kapetan. Odluka, koja je i za nas bila teška, nema nikakve veze s Manuelom i to smo mu objasnili - rekao je sportski direktor Hasan Salihamidžić te dodao:

- Prvo ćemo o tome razgovarati s Manuelom. Razočaranje koje opisuje zbog Tapinog otkaza prevladava jer je Manuel stavio svoje osobne interese iznad interesa kluba. Ali o tome ćemo s njim razgovarati senzibilno i interno.