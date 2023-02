Manuel Neuer žestoko prozvao Bayern zbog otkaza Hrvatu. Dobio je neočekivan odogovor od Kahna

Trener golmana Toni Tapalović dobio je u siječnju otkaz u Bayernu što je jako zasmetalo kapetanu Manuelu Neueru koji je bio u sjajnim odnosima s Hrvatom. Vratar Bayerna i elfa krsni je kum Tapalovićevom sinu Toniju, a svoje razočaranje je podijelio za portal The Athletic u kojem nije skrivao svoje razočaranje.

- Bio je to strašno jak udarac za mene. O njegovom su me otkazu obavijestili klupski službenici. Stiglo je to niotkud. Za Tonija je također bilo iznenađenje. Nisam razumio što se događa. Jako me pogodilo. To je bila najbrutalnija stvar koju sam iskusio u karijeri. Kao da mi je netko iščupao srce - kazao je Neuer za Athletic.

Legendarni vratar Oliver Kahn odgovorio je nakon toga Neuer i istupio u ime kluba, smatra kako te izjave nisu primjerene u vrijeme kada Bavarcima dolaze vrlo bitne utakmice u Bundesligi ali i Ligi prvaka.

- Ono što je Manuel rekao o Tapalovićevom odlasku nije dobro za njega kao kapetana, a ne predstavlja ni vrijednosti Bayerna. Osim toga, takve izjave dolaze u potpuno pogrešno vrijeme jer trenutno pred sobom imamo niz jako bitnih utakmica. Neuer je osobno pogođen, morate to razumjeti do određene mjere. Znali smo to čim smo mu priopćili odluku, nije ju sjajno primio. Sličnu sam situaciju ja prošao 2004. u njemačkoj reprezentaciji. Sepp Maier se osjetio izdano od Saveza i otišao je. Bio sam razočaran i ljut, ali sam znao da je prioritet ekipe zajednički cilj. To mi je bilo važnije od osobnih osjećaja. I zato nisam javno istupao. Manuel je napravio suprotno. Vrlo ćemo ozbiljno razgovarati o tom potezu - poručio je Kahn.