Mandžo poslao dirljivu poruku Raketi i upozorio ga da ga uz Vatrene najteže tek sad čeka

Sretan sam što smo zajedno doživjeli toliko velikih trenutaka s Hrvatskom - bilo mi je zadovoljstvo dijeliti s tobom teren i svlačionicu, pobjede i poraze, suze i smijeh 🇭🇷 @ivanrakitic, možeš biti ponosan na sve što si ostvario s Hrvatskom... 🥈 A sada možemo konačno jednom skupa u miru pogledati utakmicu reprezentacije 🍻 Iako, znaj, lakše je igrat' nego gledat' 😁

