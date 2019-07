Mandžo i Ronaldo 'uhvaćeni', svi se pitaju koji je razlog takvog ponašanja

Nogometaši Juventusa pripremaju se za novu sezonu, a zbog financijskih pogodnosti odrađuju to u Aziji gdje su predstavili i svoju gostujuću garnituru dresova.

Bijeli dres s crvenim detaljima pokazali su u Šangaju, a na kraju su glavne zvijezde postali Portugalac Cristiano Ronaldo i naš Mario Mandžukić.

