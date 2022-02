Mandić otkrio što se dogodilo kad je hitna stigla u svlačionicu pa naglasio: Moj je slučaj kao i Karabatićev

David Mandić, reprezentativno lijevo krilo PPD Zagreba, igra posljednju sezonu za zagrebaše. Naime, već je potpisao ugovor s njemačkim Melsungenom u kojem će svlačionicu dijeliti i s dvojicom hrvatskih igrača – Domagojem Pavlovićem i Ivanom Martinovićem. Manda se od dresa PPD Zagreba želi oprostiti sa što više trofeja. Podrazumijevaju se Hrvatski kup i prvenstvo, a ciljevi su još odlazak na završni turnir SEHA Gazprom lige te ulazak u osminu finala Lige prvaka. Što se tiče SEHA Gazprom lige, za zagrebaše ona počinje večeras kada im u dvoranu II Sportskog doma u goste dolazi slovački Tatran.

Sami smo krivi za Trogir

- Ne znam puno o današnjem sastavu Tatrana. Svi znamo da na klupi više nema našeg trenera Slavka Goluže i da su Slovaci promijenili dosta igrača. Znamo da su Košice izbacile Tatran iz Slovačkog kupa i da je to ispadanje našeg suparnika dobro poljuljalo. Koliko znam, domaće trofeje nije gubio pet-šest godina. Nama je bitno da uđemo u utakmicu maksimalno motivirano od prve minute i da pobjedom započnemo novu sezonu u SEHA ligi. Ta utakmica bit će nam i dobra priprema za susret Lige prvaka sljedeći tjedan u Zagrebu s Pick Szegedom - kaže Mandić.

Kad smo već kod Pick Szegeda, pobjeda vam široko otvara vrata osmine finala?

- To je tako u teoriji, no u praksi igramo protiv momčadi kojoj je cilj odlazak na završni turnir Lige prvaka. Ima jaku momčad, na svim pozicijama dobro i dvostruko popunjenu. Pick je trenutačno treći u našoj skupini, sa samo dva boda manje od vodećeg Montpelliera, a ima isti broj bodova kao i danski Aalborg. Dovoljno je reći da za Pick Szeged igraju vrhunski svjetski igrači kao što su Banhidi, Bodo, Bombač, Mačkovšek, Tonnesen, a tu su i sjajni vratari Mikler i Alilović. Morat ćemo igrati jako dobro u obrani, onako kako smo igrali u završnici prvog dijela kada smo i osvojili šest bodova - ističe Mandić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 27.10.2021.,Zagreb - Arena Zagreb, utakmica 6. kola skupine A rukometne Lige prvaka PPD Zagreb - Montpellier Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Neki dan ste zamalo izgubili u Kupu od Trogira?

- Sami smo si krivi što smo dopustili da utakmica u samoj završnici bude rezultatski tako izjednačena. Malo smo opušteno ušli i to nam se vratilo tako da smo do kraja morali strahovati. Nema nikakve drame, znamo da nam se takvo što više ne smije ponoviti. No, treba istkanuti da su u Kupu uvijek moguća iznenađenja, ne samo u rukometu. Znali su u kup natjecanju ispadati rano i nogometaši Bayerna, PSG-a, pa i Dinama, sjetimo se samo Dugog Sela.

Kako se snašao novi igrač, Slovenac Kavčič?

- Odlično, pravo je pojačanje. Trebat će mu još samo malo vremena da pohvata sve zamisli trenera Obrvana i bit će nam od velike pomoći u nastavku sezone - naglašava Mandić.

Nisu zamijenjeni testovi

Niste se puno naigrali na Europskom prvenstvu?

- Dogodilo mi se isto što i Nikoli Karabatiću. Bio sam pozitivan, ali ne i zarazan, a dok se to ustanovilo prošle su dvije utakmice. Europski rukometni savez dopustio mi je poslije nastup protiv Crne Gore. Dok sam čekao zeleno svjetlo nisam imao gotovo nikakve simptome. Malo sam kašljao i malo su me boljela leđa. No, nakon susreta protiv Crne Gore pozlilo mi je u svlačionici i morao sam hitno u bolnicu. Srećom, nije bilo ništa strašno. Sada se osjećam odlično i potpuno sam pripravan za nastavak sezone - kaže Mandić.

Znači da ona priča o zamjeni testova dvojice Mandića, Mateja i vas, nije točna?

- Nije. Ne znam odakle ta informacija. Mađari su sve precizno testirali i nije se mogla dogoditi baš nikakva pogreška, pogotovo ne zamjena testova - istaknuo je Mandić.

Uskoro će kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo?

- Svi jedva čekamo novo okupljanje. Ukrajina ili Finska? Mislim da nam mora biti svejedno jer smo kvalitetniji od obje reprezentacije - zaključio je David Mandić.

Zagrebaši će s Pick Szegedom igrati u dvorani Sutinska vrela jer je Arena Zagreb zauzeta.

