Manchester City ne zna kako protiv Chelseaja: Hoće li Kovačić do četvrte titule?

U subotu će nogometni klub iz Engleske po 14. put u povijesti biti okrunjen europskim prvakom, a ostaje nam samo za vidjeti hoće li na stadionu Dragao u Portu londonski Chelsea slaviti svoj drugi trijumf u Ligi prvaka ili će Pep Guardiola konačno dovesti Manchester City na europski tron.

City je uvjerljivo osvojio naslov prvaka Engleske pa se odavno mogao posvetiti pripremama za finalni okršaj, dok se Chelsea u završnici sezone, sve do posljednjeg kola borio za plasman u Ligu prvaka, a imao je i finalni okršaj u FA kupu, u kojem je momčad Thomasa Tuchela poražena od Leicester Cityja.

Jedan je City, dakle, već bio koban za Chelsea, a u subotu (21 sat) će igrati protiv onog snažnijeg, bogatijeg i gladnog naslova zbog kojeg su u momčad tijekom godina uložene stotine milijuna funti.

Trećem engleskom finalu u povijesti Lige prvaka originalno je domaćin trebao biti Istanbul, ali kako se Turska našla na britanskoj "crvenoj" Covid-19 listi, to bi značilo da na tribinama ne bi bilo engleskih navijača. Kad je propao pokušaj premještanja finala na britansko tlo, s ponudom je uskočio Portugal, zemlja sa zelene liste za engleske turiste, pa će drugu godinu zaredom pitanje pobjednika Lige prvaka biti odlučeno u zemlji koja je do sada triput bila domaćinom finala, ali sva tri puta su te utakmice igrane u Lisabonu.

Ovoga puta domaćin će biti Porto, a za razliku od prošlogodišnjeg lisabonskog finala, navijačima će biti dopušten dolazak na tribine. Dragao će biti popunjen do jedne trećine ukupnog kapaciteta, što znači da će na triibinama biti oko 16.500 gledatelja. Za navijače svakog od finalista rezervirano je po 6000 ulaznica, dok je 1700 ulaznica stavljeno u slobodnu prodaju.

Manchester City trenutačno slovi za ponajbolju momčad na svijetu i do finala Lige prvaka je stigao bez poraza, uz 11 pobjeda i jedan neodlučen ishod. Guardiolina momčad je pritom postigla 25, a primila samo četiri pogotka.

U tom je segmentu Chelsea tek za nijansu lošiji, s gol-razlikom 22-4. Londonska momčad je do finala ostvarila osam pobjeda, uz tri remija i jedan poraz.

Obje su momčadi bile pobjednici svojih skupina. U nokaut fazi natjecanja Manchester City je prvo izbacio Borussiju Moenchengladbach (s ukupnih 4:0), potom u četvrtfinalu nadigrao Borussiju Dortmund (4:2), a u polufinalu bio bolji od Paris Saint-Germaina (4:1).

Chelsea je u osmini finala bio bolji od Atletico Madrida (3:0), u četvrtfinalu se namučio s Portom (2:1), a u polufinalu nadigrao Real Madrid (3:1).

Sve te pobjede potpisao je Thomas Tuchel koji je u siječanjskom prijelaznom roku na klupi zamijenio klupsku igračku legendu Franka Lamparda. Pod vodstvom njemačkog stručnjaka, koji je prošle godine do finala Lige prvaka odveo Paris Saint-Germain, ali mu je u finalu s Bayernom ponestalo sreće, Chelsea je ostvario i dvije pobjede u srazovima s Guardiolinom momčadi.

U razmaku od tri tjedna "plavi" su prvo slavili s 1:0 u polufinalu FA kupa odigranom na Wembleyju, a potom iznenadili prvaka u prvenstvenoj utakmici slavljem 2:1 na Etihadu.

No, od te pobjede u preostale četiri utakmice prije finala Lige prvaka Chelsea je doživio tri poraza i samo jednom pobijedio. Ta mu je pobjeda nad Leicesterom (2:1) na kraju donijela proboj u Ligu prvaka za sljedeću sezonu, ali mu je isti suparnik samo tri dana prije oteo FA kup pa je tako posljednji osvojeni trofej momčadi sa Stamford Bridgea ostao onaj osvojen prije dvije godine u finalu Europske lige, kad su u Bakuu, također u engleskom finalu, nadigrali Arsenal s 4:1.

Unatoč dvjema pobjedama nad Cityjem u posljednjih 45 dana, Chelsea će u obračun za "pehar s velikim ušima" ući kao blagi 'autsajder', a čini se da Tuchelu takva pozicija odgovara.

- Ne ustručavam se reći da su Manchester City i Bayern bili na najvišoj razini ove i prošle sezone. Mi ih pokušavamo uhvatiti, a za nas je dobro što u nogometu nekoga možete uhvatiti u 90 minuta - izjavio je njemački stručnjak, prvi trener u povijesti Lige prvaka koji je u dvije sezone zaredom došao do finala s dva različita kluba.

Nakon što je sa Cityjem konačno probio granicu četvrtfinala, Pep Guardiola se vratio u finale Lige prvaka prvi put nakon 2011., kad je s Barcelonom osvojio svoj drugi trenerski naslov najboljeg u Europi.

- Ljudi misle da je lako ući u finale Lige prvaka. To što nam je to sada uspjelo, daje smisao onome što smo radili u posljednjih četiri, pet godina - izjavio je Guardiola uoči sraza u Portu.

Iz taktičkog kuta, za očekivati je da će se Tuchel uzdati u defenzivne sposobnosti svoje momčadi i vrebanje prilike za brzu transformaciju u kontranapadima. U tome je Chelsea bio vrlo opasan po suparnike, ali je imao i zabrinjavajuće probleme u realizaciji, pogotovo iz perspektive jedne utakmice koja odlučuje o trofeju.

Hrvatski ljubitelji nogometa, oni navijački neopredijeljeni, imat će razloga navijati za Chelsea zbog Matea Kovačića, koji u svojoj biografiji već ima tri naslova europskog prvaka osvojena s Real Madridom, ali još nikada nije zaigrao u finalu Lige prvaka.

S obzirom na to da je tek nedavno ponovno počeo konkurirati za sastava nakon što se oporavio od ozljede, većina analitičara ga ne vidi u udarnoj postavi Chelseaja, ali mogao bi biti u statusu Tuchelovog oružja s klupe.

Uspjeh londonske momčadi u mnogome će ovisti o tome koliko će 'razoran' biti učinak N'Gola Kantea na vezni red Manchester Cityja, prvenstveno na onaj kreativni dio u kojem prednjači Kevin De Bruyne.

- Mnogo smo puta igrali protiv Cityja, ali ovo je finale Lige prvaka. Vjerujemo u sebe, znamo da ćemo morati naporno raditi, ali spremni smo za to - najavio je kapetan kapetan "plavih" Cesar Azpilicueta.

Nema sumnje, jednako spremni će biti i Guardiolini izabranici na drugoj strani.

- Znamo koji je ulog i da se radi o velikom izazovu. Ovo je jedinstvena utakmica u kojoj je doista sve moguće - rekao je Phil Foden uoči svog prvog finala Lige prvaka.

Do sada je pet engleskih klubova osvajalo naslov europskog prvaka. Liverpool je rekorder sa šest trofeja najboljeg u Europi, Manchester United je osvojio tri, Nottingham Forest dva, a Chelsea i Aston Villa po jedan naslov.

U subotu ćemo doznati odgovor na pitanje hoće li se Chelsea pridružiti Forestu ili će popis europskih prvaka iz Engleske postati bogatiji za Manchester City.