ANKETA Jesu li u pravu? Pročitajte reakcije navijača Hajduka na smjenu trenera

Paolo Tramezzani i Hajduk su raskinuli suradnju, odjeknula je bomba s Poljuda hrvatskim medijima, a ta se odluka nije svidjela navijačima splitskog kluba. Pokazali su to u komentarima ispod Hajdukove Facebook objave.

"Gospodin Tramezzani preuzeo je prvu momčad u siječnju ove godine. Na kraju sezone osvojila je četvrto mjesto i plasman u pretkolo Konferencijske lige. Hajdukovce je vodio u ukupno 24 utakmice, a ostvario je 14 pobjeda, četiri neriješena ishoda te je upisao šest poraza. S njim odlaze i njegovi pomoćnici Attila Malfatti i Valerio Zuddas", stoji u objavi Hajduka.

Što vi mislite o toj odluci splitskog kluba?

Je li Tramezzani trebao dobiti otkaz? DA 18,42% +

NE 81,58% +

Prenosimo neke od komentara navijača, a ostale možete vidjeti na poveznici ispod.

"Nadam se da spremate nekog bomba trenera... Inače ovo je skroz bez veze."

"Iskreno mi nije jasan ovaj potez. Koliko smo loših trenera trpjeli od Burića, Tudora, Vukasa prije toga Pušnik i hrpa njih,a onda se rješavamo trenera koji je šutio i radio, nikad nije imao nikakve izgovore a digao nas je iz ničega do Europe. Hvala mister na svemu i hvala pomoćniku Atilli na emociji. Puno sreće dalje, zaslužujete to. Nevjerovano da kod nas nikad ne može bit mirno. Koji je sljedeći potez dovođenje nekog Portugalca koji opet dolazi s novim idejama, formacijom a sezona kreće za mjesec i pol. Po meni loša odluka,ali ako nekome vjerujem to su Niko i Lukša."

"A budala, majko moja mila, pa što fali Tramezzaniju, pogotovo u zadnjih nekoliko utakmica, podigao je razinu igre, naniza pobjede, ne igra više defenzivno, igrači ga vole, Izborio je Europu... Totalna glupost...Taman kad pomislim da je Hajduk malo krenija naprid... Neshvatljivo!"

"Dođe ti čovik, sa 7. mista te dovede u Europu, obrana nam je vrhunska bila i raskid ugovora, ma bravo."

"Koliko se trenera prominilo u zadnjih 10 g. Trener u Hajduku traje koliko i mudante. Kad su nove nešto vrijede onda se 2-3 puta malo šporkaju i operu i na kraju se bace u smeće, tako nekako i Hajduk sa trenerima bez obzira na rezultate."

"Izvukao iz te ekipe maksimalno. Dobar trener. Tribalo ga pustit radit i dalje sa kojim pojačanjem."

"Ovolika lutanja u traženju pravog trenera nema nigdje,a sto je najžalosnije niti jedan trener nije ostao cijelu sezonu na klupi. Ispada da nitko nije dobar za Hajduka,ili nije dobar onaj tko ih traži."