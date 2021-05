Paolu Tramezzaniju vodstvo Hajduka nije oprostilo veliku grešku i zato je otpisan

Za površne promatrače zbivanja u Hajduku ovo je šok, a za bolje upućene – običan dan u uredu Hajdukova predsjednika. Dakle, smjena trenera bijelih odavno više uopće nije bombastična i iznenađujuća vijest, jer evo – jučer je obavljena i četvrti put u posljednjih deset mjeseci.

Nakon Igora Tudora, Harija Vukasa i Bore Primorca, s Hajdukove klupe odletio je i Paolo Tramezzani.

Odluka od prije mjesec dana

– Sa sada već bivšim trenerom bijelih je, nakon obavljenog razgovora, dogovoren sporazumni raskid suradnje. Hvala gospodinu Tramezzaniju na svemu učinjenom za klub te mu želimo puno sreće u nastavku karijere. HNK Hajduk će javnost pravovremeno obavijestiti o novom treneru naše prve momčadi – objavio je HNK Hajduk na svojoj službenoj web-stranici.

S Tramezzanijem odlaze i njegovi pomoćnici Attila Malfatti i Valerio Zuddas.

Što je bio povod ovoj odluci Hajdukova vodstva, jer, valjda je svima jasno, da je Tramezzaniju sporazumni raskid nametnut? Jesu li mu zamjerili što je na utakmici u Maksimiru uzeo Dinamov dres, ili što je jednom zgodom odjenuo jaknu “krivoga” sponzora, ili možda što nije pobijedio Dinamo, ili što nije osvojio Kup?

Ništa od toga. Tramezzaniju se, naime, stavlja na teret što, u utakmicama u kojima je to bilo prilike, nije davao dovoljno prostora mladim igračima, najprije Ljubičiću i Biuku, a to nije u skladu s Hajdukovom tradicijom i sportskom politikom. Biuk je, istina, proigrao i razmahao se, ali to se dogodilo u utakmicama kada Tramezzani nije raspolagao nekim standardnim starijim igračima, pa nije imao izbora. Saznajemo kako je razlaz s Tramezzanijem pripremljen još prije mjesec dana, ali su mu odlučili dati vremena da u miru okonča sezonu.

A Talijan je to učinio u velikom stilu, osvojivši četvrto mjesto u Hrvatskoj ligi plasiravši Hajduk u Europu, što se početkom proljetnoga nastavka prvenstva činilo kao iluzija. Stoga Tramezzani odlazi iz Hajduka uzdignute glave. On je svoj posao odradio za čistu peticu; rezultat je ostvario, još k tome uz nebrojena falšanja u izvedbama. Ako ćemo objektivno, Hajdukovo četvrto mjesto više je djelo Marka Livaje nego Paola Tramezzanija. Ali Tramezzaniju se piše, on je taj koji će s tim prpošan i ponosan mahati tražeći novi angažman.

Talijanski stručnjak preuzeo je prvu momčad bijelih u siječnju ove godine, vodio ju je ukupno u 24 utakmice, ostvario 14 pobjeda, četiri neodlučena ishoda i šest poraza. Ukupan postotak pobjeda je 58,3 posto, a u prvenstvenim utakmicama osvojio je 65,2 posto bodova.

Portugalac Silas novi trener?

Hajduk je, naravno, već dulje vrijeme u potrazi za novim trenerom. To je sfera sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa, a već se kalkulira s brojnim imenima. Navodno bi Hajduk opet za trenera stranca, ili pak jako, zvučno domaće ime. Tako se opet spominje Portugalac Silas, te nekadašnji trener Gorice, Litavac Dambrauskas, koji je osvojio naslov prvaka s bugarskim Ludogorecom. Od domaćih stručnjaka u “izlogu” je sjajni Ivan Jurić, čija je era u Veroni okončana, a spominje ga se kao novoga trenera Torina. Hajduk je prošle zime želio i Ivana Leku, a on je sada u Kini. Jedino je sigurno da Igor Štimac nije kandidat...

Hajduk sprema i remont momčadi. Jučer se od bijeloga dresa oprostio Turčin Ümut Nayir, koji je postigao šest pogodaka u 29 nastupa. On se vraća otkud je i došao: u Beşiktaş. Šuška se kako Hajduk ganja kapitalca iz Verone Nikolu Kalinića.