Ozljeda

Manchester City bez Rodrija protiv Villarreala i Aston Ville

Premier League - Brentford v Manchester City
Andrew Couldridge/REUTERS
Hina
20.10.2025.
u 14:57

Momčad Pepa Guardiole trenutno je druga u ligi s 16 bodova nakon osam utakmica, tri boda iza vodećeg Arsenala.

Španjolski veznjak Rodri nastavlja oporavak od ozljede tetive, zbog čega će propustiti ovotjedne utakmice Manchester Cityja protiv Villarreala i Aston Ville, izjavio je trener engleskog prvoligaša Pep Guardiola.

Dvadesetdevetogodišnjak, koji je veći dio prošle sezone propustio zbog teške ozljede koljena, šepajući je napustio teren u prvom poluvremenu utakmice između Cityja i Brentforda, koju je Manchester City pobijedio s 1:0, 5. listopada. Nakon toga se povukao iz španjolske reprezentacije za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.

Rodri je propustio i domaću pobjedu Cityja od 2:0 protiv Evertona u subotu.

Manchester City u utorak gostuje kod Rodrijevog bivšeg kluba Villarreala u Ligi prvaka, a potom slijedi nedjeljno gostovanje kod Aston Ville u Premier ligi.

