Mirko Filipović objavio fotografiju s osobom koja mu je zadnjim novcem omogućila životni uspjeh

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović je čovjek o čijem sportskom putu znamo gotovo sve, ali i jako dobro kontrolira stvari iz privatnog života, odnosno koliko toga će završiti na društvenim mrežama. To se prije svega odnosi na njegovu obitelji, koja nije često na njegovim fotografijama, osim sinova, koje sve češće objavljuje otkako Ivan i Filip sve više vremena provode s njim u dvorani za vježbanje.

Međutim, posebna osoba u Mirkovu životu njegova je majka Ana, žena koja je s 53 godine ostala udovica, ali nakon toga je Mirku, kako je on i sam rekao, postala otac i majka. Kad je Mirko odlazio na policijsku akademiju, posljednjim novcima osigurala mu je tu životnu priliku te Cro Cop često ističe kako bez njezina truda i žrtve ne bi postao ono što je danas.

Zbog toga nije moguće skriti Mirkovu sreću i ponos prilikom objava fotografija na kojima se nalazi s majkom, a jedna takva na društvenim mrežama pojavila se i danas ujutro. Preko 18 tisuća lajkova i osamsto komentara na fotografiju, gdje se uglavnom spominje vrijednost roditelja i obitelji, puno govore sami za sebe.

Podsjetimo, Mirko Filipović mogao bi uskoro ukrstiti rukavice s Fedorom Emilianenkom u egzibicijskom meču, ali zasada nije poznato kada će se to dogoditi.