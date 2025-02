Luku Dončića su potjerali iz Dallasa?! Žele ga potpuno izbrisati, navijači su izbezumljeni

Šok i nevjerica zavladali su NBA ligom nakon što su Dallas Mavericksi 1. veljače 2025. godine razmijenili Luku Dončića u Los Angeles Lakerse. Slovenski superstar, tek 25-godišnjak, napustio je Teksas u zamjenu za 31-godišnjeg Anthonyja Davisa, sklonog ozljedama, te Maxa Christieja i budući izbor prve runde drafta. Ova neočekivana odluka ostavila je brojna pitanja, a reakcije navijača i bivšeg suvlasnika Marka Cubana bile su burne. Dončićev ormarić u Dallasu sada pripada Anthonyju Davisu. Potez je to koji je, doslovce, izbezumio navijače. Sada kao da ga žele izbrisati iz povijesti kluba...

Službeno objašnjenje Mavericksa usredotočilo se na Dončićevu navodnu lošu fizičku spremu i nedovoljan doprinos u obrani. Generalni menadžer Nico Harrison istaknuo je da je cilj bio poboljšati obranu tima, vjerujući da "obrana osvaja prvenstva". Davisova reputacija vrhunskog obrambenog igrača trebala je, prema Harrisonu, nadomjestiti Dončićev odlazak. Ipak, mnogi se pitaju jesu li to jedini razlozi.

Prema izvještajima, Mavericksi su kontaktirali samo Lakerse i Milwaukee Buckse (koji su odbili dati Giannisa Antetokounmpa) u vezi s Dončićem. Pregovori s Lakersima, predvođenima Robom Pelinkom, trajali su tjednima u potpunoj tajnosti. Ovakav pristup sugerira da je Dallas želio izbjeći javnu raspravu i potencijalni pritisak navijača koji bi se, bez sumnje, protivili razmjeni svoje najveće zvijezde. Šira potraga za najboljom ponudom mogla je rezultirati znatno boljim povratom za Maverickse.

Navijači Mavericksa izrazili su svoje nezadovoljstvo na utakmicama, držeći transparente s natpisom "Fire Nico" (Otjerajte Nica), tražeći smjenu generalnog menadžera. Neki su navijači čak i izbačeni iz dvorane zbog iskazivanja nezadovoljstva. Situacija je dodatno pogoršana ozljedama ključnih igrača, uključujući i novopridošlog Anthonyja Davisa, te Daniela Gafforda, ostavljajući Maverickse oslabljenima na pozicijama visokih igrača.

New team, new locker for Luka Dončić 👀@luka7doncic is expected to make his Lakers debut TONIGHT on ESPN at 10:30pm/et! pic.twitter.com/hGYvulU4aV