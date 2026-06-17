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ZABIO TRI GOLA

Messi dostigao Klosea na vrhu ljestvice strijelaca svih vremena, ima priliku postati najbolji u povijesti

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Foto: Denny Medley/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
17.06.2026.
u 06:28

Time je Messi došao do brojke od 16 golova u karijeri na svjetskim prvenstvima čime se na samom vrhu vječne ljestvice izjednačio s nekadašnjim njemačkim reprezentativcem Miroslavom Kloseom. Pogodak iza njih je brazilski Ronaldo.

Argentinski nogometaš Lionel Messi na čudesan je način otvorio Svjetsko prvenstvo na tlu Sjeverne Amerike gdje je postao prvi igrač u povijesti koji je nastupio na šest različitih prvenstava.

U ogledu prvog kola skupine J aktualni svjetski prvak Argentina je pobijedila Alžir s 3-0, a sve je golove postigao Messi, u 17., 60. i 76. minuti. Time je Messi došao do brojke od 16 golova u karijeri na svjetskim prvenstvima čime se na samom vrhu vječne ljestvice izjednačio s nekadašnjim njemačkim reprezentativcem Miroslavom Kloseom. Pogodak iza njih je brazilski Ronaldo.

U nastavku aktualnog prvenstva Messi će imati savršenu priliku izbiti sam na vrh ove ljestvice.

Messi će 24. lipnja napuniti 39 godina, a s tri gola Alžiru je postao najstariji nogometaš u povijesti s tri gola na jednoj utakmici SP-a. Zabio ih je s 38 godina i 357 dana čime je uvjerljivo srušio dosadašnjeg rekordera Portugalca Cristiana Ronalda koji je imao 33 godine i 130 dana kada je dao 'hat-trick' Španjolskoj.

U ogledu protiv Alžira Messi je ostvario jubilarni 200. nastup u dresu argentinske reprezentacije. Postigao je 120 golova.
Ključne riječi
Argentina reprezentacija Lionel Messi

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