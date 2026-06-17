Messi dostigao Klosea na vrhu ljestvice strijelaca svih vremena, ima priliku postati najbolji u povijesti

Argentinski nogometaš Lionel Messi na čudesan je način otvorio Svjetsko prvenstvo na tlu Sjeverne Amerike gdje je postao prvi igrač u povijesti koji je nastupio na šest različitih prvenstava.

U ogledu prvog kola skupine J aktualni svjetski prvak Argentina je pobijedila Alžir s 3-0, a sve je golove postigao Messi, u 17., 60. i 76. minuti. Time je Messi došao do brojke od 16 golova u karijeri na svjetskim prvenstvima čime se na samom vrhu vječne ljestvice izjednačio s nekadašnjim njemačkim reprezentativcem Miroslavom Kloseom. Pogodak iza njih je brazilski Ronaldo.

U nastavku aktualnog prvenstva Messi će imati savršenu priliku izbiti sam na vrh ove ljestvice.

Messi će 24. lipnja napuniti 39 godina, a s tri gola Alžiru je postao najstariji nogometaš u povijesti s tri gola na jednoj utakmici SP-a. Zabio ih je s 38 godina i 357 dana čime je uvjerljivo srušio dosadašnjeg rekordera Portugalca Cristiana Ronalda koji je imao 33 godine i 130 dana kada je dao 'hat-trick' Španjolskoj.

U ogledu protiv Alžira Messi je ostvario jubilarni 200. nastup u dresu argentinske reprezentacije. Postigao je 120 golova.