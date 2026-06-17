Prespavali ste dan na SP-u? Messi zabio tri, sjajan i Haaland, Dalić i Modrić najavili Englesku

Dok je u Hrvatskoj bilo rano jutro i većina navijača spavala, na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi događalo se mnogo toga. Argentina i Norveška pobjedama su otvorile svoje nastupe, Lionel Messi ispisao je novu stranicu nogometne povijesti, a hrvatska reprezentacija odradila je posljednje medijske obveze uoči velikog dvoboja protiv Engleske.

Najveću pozornost privukao je Lionel Messi koji je hat-trickom predvodio Argentinu do pobjede 3:0 protiv Alžira u Kansas Cityju. Kapetan aktualnih svjetskih prvaka zabio je sva tri pogotka te stigao do brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima, čime se izjednačio s dosadašnjim rekorderom Miroslavom Kloseom.

U skupini I uspješan start imala je i Norveška. Momčad predvođena Erlingom Haalandom u Bostonu je svladala Irak 4:1. Haaland je postigao prva dva pogotka svoje reprezentacije, a pobjedu su u nastavku potvrdili Leo Ostigard i nesretni Aymen Hussein autogolom u završnici susreta.

U međuvremenu je fokus hrvatskih navijača bio usmjeren prema Dallasu, gdje Hrvatska večeras protiv Engleske otvara nastup na svjetskoj smotri. Grad je tijekom noći po hrvatskom vremenu preplavila atmosfera u crveno-bijelim bojama. Velik broj navijača okupio se na Paradi američko-hrvatskog prijateljstva, koja je od Civic Gardena vodila prema Ferris Plazi. Posebnu pozornost privukle su članice teksaškog konjičkog sastava Red Dirt Riders Equestrian Drill Team, koje su izvodile koreografirane formacije noseći hrvatske, američke i teksaške zastave.

Uoči utakmice održane su i službene konferencije za medije. Kapetan Luka Modrić poručio je kako je reprezentacija odradila odlične pripreme te naglasio da nova generacija igrača donosi dodatnu energiju i kvalitetu momčadi.

- Jedino što možemo obećati jest da ćemo dati maksimum. Očekivanja su velika, ali moramo ići utakmicu po utakmicu - rekao je Modrić.

Izbornik Zlatko Dalić naglasio je kako Hrvatsku na startu čeka možda i najteži mogući suparnik.

- Znamo kvalitetu Engleske. Opasni su preko bokova i imaju najboljeg napadača na svijetu, Harryja Kanea. Pripremili smo se najbolje što možemo i učinit ćemo sve da dobro otvorimo prvenstvo - poručio je Dalić.

Poštovanje prema Hrvatskoj pokazao je i engleski izbornik Thomas Tuchel.

- Hrvatska je tradicionalno teška i neugodna reprezentacija. Trebat će nam vrhunska izvedba kako bismo ih pobijedili. Puni smo poštovanja, ali i samopouzdanja - rekao je njemački stručnjak na klupi Engleske.

Nakon uzbudljive noći na Svjetskom prvenstvu, pozornost hrvatskih navijača sada je potpuno usmjerena prema Dallasu, gdje vatreni protiv Engleske započinju svoj put na najvećoj nogometnoj pozornici. Susret je večeras u 22 sata.