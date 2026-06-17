Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Austrija protiv debitanta na SP-u lovi pobjedu na otvaranju SP-a
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATI NAPRAVILI SPEKTAKL

Prespavali ste dan na SP-u? Messi zabio tri, sjajan i Haaland, Dalić i Modrić najavili Englesku

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 06:41

Najveću pozornost privukao je Lionel Messi koji je hat-trickom predvodio Argentinu do pobjede 3:0 protiv Alžira u Kansas Cityju.

Dok je u Hrvatskoj bilo rano jutro i većina navijača spavala, na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi događalo se mnogo toga. Argentina i Norveška pobjedama su otvorile svoje nastupe, Lionel Messi ispisao je novu stranicu nogometne povijesti, a hrvatska reprezentacija odradila je posljednje medijske obveze uoči velikog dvoboja protiv Engleske.

Najveću pozornost privukao je Lionel Messi koji je hat-trickom predvodio Argentinu do pobjede 3:0 protiv Alžira u Kansas Cityju. Kapetan aktualnih svjetskih prvaka zabio je sva tri pogotka te stigao do brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima, čime se izjednačio s dosadašnjim rekorderom Miroslavom Kloseom.

U skupini I uspješan start imala je i Norveška. Momčad predvođena Erlingom Haalandom u Bostonu je svladala Irak 4:1. Haaland je postigao prva dva pogotka svoje reprezentacije, a pobjedu su u nastavku potvrdili Leo Ostigard i nesretni Aymen Hussein autogolom u završnici susreta.

U međuvremenu je fokus hrvatskih navijača bio usmjeren prema Dallasu, gdje Hrvatska večeras protiv Engleske otvara nastup na svjetskoj smotri. Grad je tijekom noći po hrvatskom vremenu preplavila atmosfera u crveno-bijelim bojama. Velik broj navijača okupio se na Paradi američko-hrvatskog prijateljstva, koja je od Civic Gardena vodila prema Ferris Plazi. Posebnu pozornost privukle su članice teksaškog konjičkog sastava Red Dirt Riders Equestrian Drill Team, koje su izvodile koreografirane formacije noseći hrvatske, američke i teksaške zastave.

Uoči utakmice održane su i službene konferencije za medije. Kapetan Luka Modrić poručio je kako je reprezentacija odradila odlične pripreme te naglasio da nova generacija igrača donosi dodatnu energiju i kvalitetu momčadi.

- Jedino što možemo obećati jest da ćemo dati maksimum. Očekivanja su velika, ali moramo ići utakmicu po utakmicu - rekao je Modrić.

Izbornik Zlatko Dalić naglasio je kako Hrvatsku na startu čeka možda i najteži mogući suparnik.

- Znamo kvalitetu Engleske. Opasni su preko bokova i imaju najboljeg napadača na svijetu, Harryja Kanea. Pripremili smo se najbolje što možemo i učinit ćemo sve da dobro otvorimo prvenstvo - poručio je Dalić.

Poštovanje prema Hrvatskoj pokazao je i engleski izbornik Thomas Tuchel.

- Hrvatska je tradicionalno teška i neugodna reprezentacija. Trebat će nam vrhunska izvedba kako bismo ih pobijedili. Puni smo poštovanja, ali i samopouzdanja - rekao je njemački stručnjak na klupi Engleske.

Nakon uzbudljive noći na Svjetskom prvenstvu, pozornost hrvatskih navijača sada je potpuno usmjerena prema Dallasu, gdje vatreni protiv Engleske započinju svoj put na najvećoj nogometnoj pozornici. Susret je večeras u 22 sata.
Ključne riječi
SP 2026. svjetsko prvenstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!