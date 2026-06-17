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NAD ALŽIROM

Nevjerojatni Messi zabio tri gola u pobjedi Argentine

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 06:06

U prvom kolu skupine J Svjetskog prvenstva Argentinci su u Kansas Cityju svladali Alžir s uvjerljivih 3:0, a sva tri pogotka postigao je upravo Messi.

Predvođena briljantnim Lionelom Messijem, Argentina je pobjedom otvorila obranu naslova svjetskog prvaka. U prvom kolu skupine J Svjetskog prvenstva Argentinci su u Kansas Cityju svladali Alžir s uvjerljivih 3:0, a sva tri pogotka postigao je upravo Messi.

Kapetan Argentine još je jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih nogometaša svih vremena. Pogocima u 17., 60. i 76. minuti upisao je hat-trick te stigao do ukupno 16 pogodaka na svjetskim prvenstvima. Time se izjednačio s dosadašnjim rekorderom, njemačkim napadačem Miroslavom Kloseom, dok je legendarni Brazilac Ronaldo ostao na 15 pogodaka.

Utakmica je počela vrlo dinamično. Već u prvih osam minuta obje su momčadi zatresle mrežu, no pogoci su poništeni zbog zaleđa. Najprije je u petoj minuti pogodio Messi, a tri minute kasnije na drugoj strani Chaibi, no ni jedan ni drugi pogodak nisu bili priznati.

Messi je ipak doveo Argentinu u vodstvo u 17. minuti. Nakon odličnog proigravanja krenuo je prema suparničkim vratima, stigao do ruba kaznenog prostora i preciznim udarcem lijevom nogom svladao vratara Lucu Zidanea, sina legendarnog Zinedinea Zidanea, za 1:0.

Argentinski kapetan našao se u središtu pozornosti i u 31. minuti kada je grubo nagazio alžirskog reprezentativca Mandija, no sudac mu nije pokazao ni žuti karton.

Pitanje pobjednika definitivno je riješeno u nastavku. U 60. minuti Messi je najbolje reagirao na odbijenu loptu nakon pokušaja Alexisa Mac Allistera te povećao prednost na 2:0. Šesnaest minuta poslije kompletirao je hat-trick snažnim i preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora za konačnih 3:0.

U drugom susretu prvog kola skupine J sastat će se Austrija i Jordan. U drugom kolu Argentina će 22. lipnja u Dallasu igrati protiv Austrije, dok će dan kasnije u San Franciscu snage odmjeriti Jordan i Alžir.

Svjetsko prvenstvo, skupina J (1. kolo):
Argentina – Alžir 3:0 (Messi 17', 60', 76')

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Ključne riječi
Argentina reprezentacija Lionel Messi

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