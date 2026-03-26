Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
U ORLANDU

Ovi Hrvati potrošili su 1.700 eura kako bi uživo gledali vatrene: 'Odmah smo kupili ulaznice'

Split: Navijači na utakmici između Hrvatske i Portugala
26.03.2026.
u 20:35

Hrvati iz Kanade potrošili su ukupno 2.000 američkih dolara kako bi uživo gledali hrvatsku reprezentaciju. Kartu za noćašnju utakmicu platili su 95 dolara, a toliko su izdvojili i za ogled s Brazilom koja je na rasporedu za pet dana.

Hrvati iz Kanade, SAD-a, Australije i drugih zemalja okupljaju se u četvrtak u američkom gradu Orlandu gdje s uzbuđenjem čekaju utakmicu s Kolumbijom.

„Ovo zajedništvo je nevjerojatno“, rekao je Hini 43-godišnji Mickey Jovanović koji je doputovao iz Melbournea.Poslom je bio u Las Vegasu što je iskoristio da opet vidi hrvatsku reprezentaciju, prvi put nakon 1992. kada je gostovala u Australiji.

„Tada sam bio dječak. Presretan sam što opet mogu gledati Hrvatsku“, rekao je dok su deseci pjevali hrvatske pjesme u irskom pubom u Orlandu.

Jovanović, koji u Australiji odlazi na utakmice hrvatskog kluba Melbourne Knights, doputovao je sam, ali mu je supruga javila da se Hrvati iz čitavog svijeta organiziraju preko Facebooka.

Druženje je u pubu organizirao 59-godišnji Dalil Said koji živi u Orlandu. Njegov je otac iz Alžira, a majka iz Zagreba.

"Kada ćemo opet ovdje gledati Luku Modrića?", kaže taj poslovni čovjek.

Iz Kanade su došla braća Franjo i Stjepan Jankač te Josip Vuković. Njihovi roditelji emigrirali su 1950-ih i 1960-ih iz Jugoslavije "kao neprijatelji naroda", a u Orlandu su deseci ljudi sličnih sudbina.

„Na ljeto će u Torontu, tijekom Svjetskog prvenstva, biti najveće okupljanje Hrvata u povijesti Kanade“, kaže 59-godišnji Jankač, po zanimanju povjesničar.

Njih trojica imaju ulaznice za utakmicu Hrvatske i Paname u Torontu.

„U Kanadi vlada nezapamćena euforija. Hrvatska će ondje imati ogromnu podršku“, kaže Vuković, inače rođak kanadskog reprezentativca Nike Sigura iz Hajduka.

Hrvati se u Orlandu povezuju, ali također druže i fotografiraju s kolumbijskim navijačima kojih će na stadionu biti više jer na Floridi živi njihova velika zajednica.

„Očekujem da Kolumbija pobijedi, naravno, a jako mi sviđa ova prijateljska atmosfera“, rekla je Anamaria Flores koja je doputovala iz četiri sata udaljenog Miamija.

Hrvati iz Kanade potrošili su ukupno 2.000 američkih dolara (oko 1.700 eura) kako bi uživo gledali hrvatsku reprezentaciju. Kartu za noćašnju utakmicu platili su 95 dolara, a toliko su izdvojili i za ogled s Brazilom koja je na rasporedu za pet dana.

„Čim su dogovorene utakmice odmah smo kupili ulaznice“, kaže 62-godišnji Stjepan Jankač. „Ovo nam svima puno znači“.
