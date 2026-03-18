MORA SPASITI SITUACIJU

Luka Modrić sada ima poseban zadatak. Talijanski mediji otkrili što mora napraviti

CALCIO - Serie A - SS Lazio vs AC Milan
Antonio Balasco/IPA Sport / ipa-agency.net
VL
Autor
vecernji.hr
18.03.2026.
u 09:29

Nakon bolnog poraza od Lazija koji je umanjio šanse za naslov, svlačionicu Milana potresa otvoreni sukob Rafaela Leaa i Christiana Pulisica. Trener Allegri spas vidi u autoritetu 40-godišnjeg hrvatskog maestra

Poraz od Lazija (1:0) u Rimu bio je puno više od izgubljene utakmice za Milan. Ne samo da je gurnuo Rossonere na velikih osam bodova zaostatka za gradskim rivalom Interom, praktički ugasivši snove o Scudettu, već je poslužio i kao okidač za eksploziju frustracija koje su dugo tinjale unutar momčadi. U centru oluje našle su se dvije najveće zvijezde napada, Rafael Leao i Christian Pulisic, čiji je otvoreni sukob zaprijetio potpunim raspadom momčadskog duha. Situacija je eskalirala do te mjere da je trener Massimiliano Allegri morao povući poseban potez, a glavnu ulogu u smirivanju tenzija povjerio je najiskusnijem, Luki Modriću.

Napetost se mogla rezati nožem tijekom cijelog susreta na Olimpicu. Portugalska zvijezda Rafael Leao bio je vidno frustriran jer mu američki suigrač Christian Pulisic u najmanje dvije izgledne situacije, kada se nalazio u čistoj prilici za gol, nije dodao loptu. Leao je nemoć iskazivao mahanjem rukama i gestikulacijama, a prema navodima talijanskih medija, u jednom je trenutku Pulisicu na terenu sočno opsovao. Vrhunac se dogodio u 67. minuti kada je Allegri izveo nervoznog Portugalca, koji je pri izlasku grubo odgurnuo trenera i iskalio bijes na klupi za pričuve.

Prava drama uslijedila je tek nakon utakmice. Ugledna La Gazzetta dello Sport piše kako se verbalni sukob nastavio u svlačionici, opisujući ga kao "živahniju razmjenu mišljenja nego inače". Situacija je bila toliko napeta da je morao intervenirati sam Allegri kako bi spriječio da sukob eskalira. Svemu pridonosi i loša forma obojice: Pulisic u 2026. godini još čeka na pogodak, dok je Leao zabio tek dvaput u zadnjih deset nastupa, što dodatno pojačava nervozu u momčadi koja se bori za naslov.

U strahu od stvaranja klanova koji bi mogli nepovratno uništiti sezonu, Allegri se za pomoć obratio čovjeku od najvećeg povjerenja. Luka Modrić, koji s 40 godina na leđima slovi kao "produžena ruka trenera" na terenu i izvan njega, dobio je specijalan zadatak. Kao mentor i neupitni autoritet, hrvatski kapetan mora obaviti razgovore s oba igrača, izgladiti narušene odnose i vratiti prijeko potreban mir. Njegova "mirovna misija" ključna je za spas sezone Rossonera, a pritisak je golem jer svaki idući kiks može značiti i kraj utrke za naslov.

Budućnost jednog od igrača također je na kocki. Zbog učestalih problema s ponašanjem, talijanski mediji nagađaju kako bi Milan na ljeto mogao razmotriti prodaju Leaa ako se situacija ne stabilizira. Allegri, svjestan Modrićevog golemog utjecaja, ne skriva koliko ga cijeni. "Malo postanem emotivan kada razgovaram s njim. Takvi prvaci imaju što naučiti svakoga", nedavno je izjavio trener Milana, jasno dajući do znanja zašto je upravo Luki povjerio najteži zadatak sezone: pomiriti zaraćene zvijezde i sačuvati snove o tituli.
Christian Pulisic Rafael Leao AC Milan Luka Modrić

10:03 18.03.2026.

Treba mu dati kapetansku vrpcu a Luka zna uvesti red među igračima (i velikima i malima)......

