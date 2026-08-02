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LOS CABOS OPEN

Mladi Francuz priredio senzaciju u Meksiku za svoj prvi naslov u karijeri: Svladao je bivšeg Top 10 igrača

French Open
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.08.2026.
u 12:32
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Dvadesetjednogodišnji Gea također je prvi put igrao u ATP finalu, nakon što je prije uglavnom igrao na nižoj razini Challenger serije. Trenutno je 127. na svjetskoj ljestvici

Francuz Arthur Gea pobijedio je Denisa Shapovalova, osmog nositelja iz Kanade, rezultatom 6-3, 6-4 u finalu Los Cabos Opena u Meksiku, osvojivši svoj prvi ATP turnir.

Dvadesetjednogodišnji Gea također je prvi put igrao u ATP finalu, nakon što je prije uglavnom igrao na nižoj razini Challenger serije. Trenutno je 127. na svjetskoj ljestvici, što je ujedno i njegov najviši rezultat u karijeri. U ponedjeljak će ući među 100 najboljih na svijetu, kada će postati 81. igrač na ATP ljestvici.

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Na najvišoj razini igra tek godinu dana i nikada nije stigao dalje od četvrtfinala. Taj je podvig postigao u veljači prošle godine u Montpellieru, kada je u Los Cabos stigao sa samo tri pobjede na ATP turnirima. Sada postaje šesti igrač rođen od 2005. koji je osvojio ATP naslov i pridružio se Joaou Fonseci, Jakubu Menšiku, Lerneru Tienu, Rafaelu Jodaru i Shang Junchenu.

Shapovalov, koji je branio naslov,ostao je na četiri naslova, a prije nešto manje od šest godina već je bio deseti igrač svijeta, treći najbolji Kanađanin ikada. Trenutno je 39. na ATP ljestvici.
Ključne riječi
Denis Shapovalov tenis

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